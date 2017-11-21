В Коми сотрудник пивоварни умер на рабочем месте

В Сыктывкаре на рабочем месте скончался рабочий электрического цеха местного пивоваренного завода, передает Eg.Ru. Сообщается, что мужчина внезапно почувствовал недомогание. Коллеги не успели ему помочь, и работник скончался на месте. Информация об этом поступила в региональное управление Трудовой инспекции. Ведомству предстоит выяснить, что стало причиной трагедии. Если окажется, что гибель работника связана с нарушениями условий труда, то должностных лиц компании привлекут к ответственности.

