Суровая уральская учительница ударила школьника из-за апельсина

В Нягани педагог стукнула ребенка за кражу фрукта. Видео скандального инцидента опубликовала в Сети мать пострадавшего.

Женщина заверила, что ее сын серьезно пострадал. "Мальчик шел со стороны спины от нее (учителя. – Прим. ред.), он ее не видел вообще, взяв апельсин. Она подбежала и ударила его с размахом руки по голове, взяв его за шею, подвела к столу, он положил апельсин, она его развернула и толкнула. Эти апельсины были не с ее стола. И отношения она к ним не имела. Да, мой сын был не прав, что взял без спроса, но это не дает права бить ребенка", – цитирует мать школьника Ura.ru.

По словам женщины, мальчик получил ушиб мягких тканей затылочной области головы, а также растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела. Из-за инцидента ударившая ребенка учительница Ольга Зотова была уволена.