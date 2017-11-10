Путин из самолета позвонил обманутой Малининой

Вылетая из Челябинска президент России Владимир Путин позвонил представителю группы обманутых дольщиков Елене Малининой. Глава государства обсудил с ней недостроенный микрорайон "Чурилово Lake City".

Сообщение о звонке президента России появилось в паблике "Инициативная группа Чурилово Лейк Сити" в соцсети "ВКонтакте". Известно, что поздно вечером 9 ноября Путин из самолета связался с представителем группы обманутых дольщиков строительной фирмы "Речелстрой"Еленой Малининой.

Президент выразил озабоченность проблемами участников долевого строительства и заявил, что лично проконтролирует ситуацию с микрорайоном"Чурилово Lake City", где до сих пор не сданы 11 многоквартирных домов, передает Ura.ru.

Известно, что разговор Путина с Малининой длился несколько минут. Вскоре после звонка президента с представителем дольщиков связался губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он заявил о готовности дорожных карт.

В пресс-службе президента России не стали комментировать эту информацию. В правительстве Челябинской области подтвердили, что Малининой действительно сначала позвонил Путин, а затем Дубровский.

Представители губернатора добавили, что 10 ноября он по поручению главы государства проведет встречу с дольщиком компании „Речелстрой“. На ней еще раз будут обсуждаться перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.