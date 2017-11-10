Трамп странно обошелся с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским главой Владимиром Путиным во Вьетнаме. Новость об этом стала весьма неожиданной, учитывая то, что американский лидер в течение трех недель обсуждал необходимость этих переговоров.

Об отмене мероприятия с участием лидеров США и России сообщили представители Белого дома. "Трамп не будет встречаться с Путиным во Вьетнаме", – заявили они.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, переговоры двух лидеров во Вьетнаме продолжают согласовываться, но ясности по этому поводу пока нет, передает "Интерфакс".

Напомним, что Трамп дважды заявлял о желании встретиться с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с Северной Кореей, Сирией и Украиной. Предполагалась, что встреча президентов пройдет в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

Переговоры обсуждались в течение трех недель, однако в последний момент Трамп неожиданно пошел на попятную. Ранее о том, что встреча двух лидеров может не состояться, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майкл Энтон. В ходе визита Дональда Трампа в Пекин госсекретарь Рекс Тиллерсон также отказался подтвердить, что российско-американские переговоры состоятся.

10 ноября во Вьетнаме стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он продлится два дня. Путин уже прибыл на мероприятие, где у него запланировано множество двусторонних встреч.

