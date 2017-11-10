Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Трамп странно обошелся с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Steffen Kugler
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским главой Владимиром Путиным во Вьетнаме. Новость об этом стала весьма неожиданной, учитывая то, что американский лидер в течение трех недель обсуждал необходимость этих переговоров.
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Об отмене мероприятия с участием лидеров США и России сообщили представители Белого дома. "Трамп не будет встречаться с Путиным во Вьетнаме", – заявили они. 

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Зачем Трампу встреча с Путиным

Названа дата встречи Путина и Трампа

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, переговоры двух лидеров во Вьетнаме продолжают согласовываться, но ясности по этому поводу пока нет, передает "Интерфакс". 

Напомним, что Трамп дважды заявлял о желании встретиться с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с Северной Кореей, Сирией и Украиной. Предполагалась, что встреча президентов пройдет в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

Переговоры обсуждались в течение трех недель, однако в последний момент Трамп неожиданно пошел на попятную. Ранее о том, что встреча двух лидеров может не состояться, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майкл Энтон. В ходе визита Дональда Трампа в Пекин госсекретарь Рекс Тиллерсон также отказался подтвердить, что российско-американские переговоры состоятся.

 

10 ноября во Вьетнаме стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он продлится два дня. Путин уже прибыл на мероприятие, где у него запланировано множество двусторонних встреч. 

10 ноября 2017, 10:06

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