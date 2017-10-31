Безобразия в регионах разгневали Путина

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения долга регионов. Об этом лидер страны заявил на встрече с членами кабинета министров.

Глава государства считает, что нынешние объемы долга просто не дают регионам нормально развиваться. "Очевидно, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития. Думаю, нам необходимо предпринять меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов России. Уровень долга там достиг триллиона рублей до уровня не более половины от собственных доходов", - цитируют Путина РИА Новости.

В данный момент ситуация такова, что у некоторых регионов долг существенно превышает годовой доход, считает президент России. По его словам, долг еще 11 субъектов Федерации составляет половину их собственных доходов. В итоге суммарная задолженность всех регионов уже превысила триллион рублей. "Сегодня этот так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов РФ", – заявил Путин.

Для решения проблемы президент поручил предоставить целевой кредит на погашение части их долга. Путин добивается, чтобы во всех регионах России размер рыночной задолженности не превышал половины их доходов. Глава государства отметил, что это исключительная мера.

На заседании с членами кабинета министров президент настоял, что социальные обязательства перед гражданами должны выполняться вне зависимости от объема долгов регионов. Путин поручил губернаторам обеспечить своевременное повышение зарплат в бюджетной сфере. "Свои обязательства нужно выполнять", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, на совещании президент попросил главу Минстроя России обратить пристальнее следить за строительством в регионах. По словам Путина, чиновник должен обращать внимание не только на федеральные стройки, но и региональные. "Там безобразия, знаете, сколько, на каждом шагу проблемы создают. Вот куда надо залезать, не стесняться", – отметил президент.