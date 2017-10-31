Безобразия в регионах разгневали Путина

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Кевин Спейси совершил каминг-аут Летучая перешла на Первый канал Дом-2

Самое читаемое

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Вторник 31 октября
Лента новостей
22:00
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
21:58
В Москве две иномарки протаранили машину с мигалками (видео)
21:45
Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия
21:26
Актера Александра Балуева сняли с рейса
21:12
Билана обвинили во лжи о своем диагнозе
20:42
Избиратели дадут оценку проектам "Молодой Гвардии"
19:37
Москву парализовали девятибалльные пробки
19:09
Макрон неожиданно протянул руку России
18:55
Дочь Валерии сорвала овации в Москве
18:16
В дипломатическом квартале Кабула прогремел взрыв
18:02
Порошенко ударил Авакова по самому дорогому
17:46
Видео массового ДТП с грузовиком в Москве попало в Сеть
17:30
Голые геи добили Пьеху
17:23
Никита Белых стремительно слепнет за решеткой
17:11
Галкин дерзко высмеял Панина после тошнотворного гей-скандала
17:11
Атака блондинок: у Собчак и Гордон появился конкурент
16:46
Германию спасли от теракта
16:39
Волочкова спрятала живот за свободной одеждой
16:39
Зюганова ждет оплеуха от Чеховой
16:23
Миро рассказала об уходе Виторгана от Собчак к фотомодели
16:16
Чубайс признался в профнепригодности
16:14
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
15:53
Советник Ельцина сбежал от Собчак из-за геев
15:41
Начальника управления "Роснефти" нашли мертвой на улице в Москве
15:36
Рудковскую обругали за золотые трусы наследника
15:09
Назван самый невкусный бургер в McDonald's
14:37
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
14:36
Собчак в истерике из-за бегства близких
14:23
Собянин увеличил социальные выплаты с 2018 года
14:13
У Джигарханяна объявился сын
14:09
Летучей вонзали ножи в спину на телеканале
14:02
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
13:51
Лавров оговорился по Фрейду
13:45
Москва резко ответила на антироссийский выпад Вашингтона
13:32
Кевина Спейси жестко наказали после каминг-аута
13:26
В московской филармонии избивают стариков и инвалидов
13:18
Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа
13:09
Шурыгина показала новую грудь
13:07
Трамп заставил американцев тратить деньги на пластику
12:51
"Придумано на коленке": Собчак разочаровала советника Ельцина
12:51
Развратную звезду "Дома-2" предлагают лишить родительских прав
12:25
Потусторонние звуки из космоса напугали пользователей Сети (видео)
12:15
На Киевском вокзале в Москве нашли гранату
12:03
Лавров разгневан притеснением русских на Украине
11:47
Молодой жене Джигарханяна угрожают серной кислотой
11:47
После развода Анфиса Чехова сделала важное заявление
11:45
Политическая осень-2017
11:44
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
11:43
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
11:28
Новый iPhone стал кошмаром для Apple
11:12
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
10:50
От Собчак отвернулись близкие люди
10:48
Молния попала в самолет над Москвой
10:42
Назван доступный препарат для профилактики рака
10:40
Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга
10:37
Чубайс пообещал россиянам новый кризис
10:26
В Москве выбрали лучших танцоров
10:24
Шаляпин и Копенкина пришли на "Дом-2"
10:13
Межев: уют и роскошь Французских Альп
10:10
Детей приглашают на Новый год к Барбоскиным
10:08
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
10:07
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово
10:01
Как вычислить мужскую измену
09:52
Потерявшая ребенка звезда "Ольги" ужаснула новым видео
09:49
В Москве вооруженные ножами подростки ограбили семиклассника
09:19
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
09:18
Уклоняющихся от алиментов отцов будут задерживать
08:56
В семье Кевина Спейси насиловали детей
08:48
Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены
08:38
Переживший домогательства Шепелев: Меня все ненавидели
08:31
Звезда шоу "Голос" призналась в убийстве дочери
08:05
Из банкомата на западе Москвы похитили 6,5 млн рублей
08:04
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна
22:32
Прыткая жена Джигарханяна скрылась от астрономического долга
22:02
Откуда пошла мода на короткие стрижки
22:00
Любовный гороскоп на ноябрь
21:42
Алкоголик Осин сорвался из-за конкурентов Малахова
21:37
Русские оказались неуязвимы перед генетическим оружием
21:07
Муж Канаевой устроил дебош в ресторане в центре Москвы
20:51
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
20:42
Видео битвы между НЛО и военным дроном США утекло в Сеть
20:20
Борисова жестко унизила мать в эфире Первого канала
20:15
Климкину причудились российские танки в Каталонии
19:55
Путин открыл памятник жертвам репрессий
19:51
Солист "Песняров" получил страшные травмы в ДТП
19:13
На Украине размечтались о захвате Крыма Турцией
19:03
Теща Джигарханяна больна раком
18:46
Преснякова застукали с подругой жены
18:32
Как правильно выбрать репетитора для ребенка
18:26
Партийные платформы "ЕР" активизируют работу в регионах
18:23
В Киеве исчезла уникальная древняя книга
17:54
Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге
17:36
Ловкий карманник обчистил пассажиров автобуса в Москве
17:31
Почему дети бьют родителей
17:30
Конкуренты мстят Первому каналу из-за подлого бегства Летучей
17:28
Вооруженный ножом мужчина взял в заложники ребенка в детском саду
17:15
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
17:01
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
16:47
Путин с фотографией Глинки в руках растрогал россиян
16:42
Шокирующее видео резни на "Эхе Москвы"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семью Фриске поставили на место
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
Регионы

Безобразия в регионах разгневали Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения долга регионов. Об этом лидер страны заявил на встрече с членами кабинета министров.
прочитано 1074 раза

Глава государства считает, что нынешние объемы долга просто не дают регионам нормально развиваться. "Очевидно, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития. Думаю, нам необходимо предпринять меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов России. Уровень долга там достиг триллиона рублей до уровня не более половины от собственных доходов", - цитируют Путина РИА Новости.

ПО ТЕМЕ

Путин с фотографией Глинки в руках растрогал россиян

Путин открыл памятник жертвам репрессий

В данный момент ситуация такова, что у некоторых регионов долг существенно превышает годовой доход, считает президент России. По его словам, долг еще 11 субъектов Федерации составляет половину их собственных доходов. В итоге суммарная задолженность всех регионов уже превысила триллион рублей. "Сегодня этот так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов РФ", – заявил Путин.

Для решения проблемы президент поручил предоставить целевой кредит на погашение части их долга. Путин добивается, чтобы во всех регионах России размер рыночной задолженности не превышал половины их доходов. Глава государства отметил, что это исключительная мера.

На заседании с членами кабинета министров президент настоял, что социальные обязательства перед гражданами должны выполняться вне зависимости от объема долгов регионов. Путин поручил губернаторам обеспечить своевременное повышение зарплат в бюджетной сфере. "Свои обязательства нужно выполнять", – подчеркнул глава государства.  

Кроме того, на совещании президент попросил главу Минстроя России обратить пристальнее следить за строительством в регионах. По словам Путина, чиновник должен обращать внимание не только на федеральные стройки, но и региональные. "Там безобразия, знаете, сколько, на каждом шагу проблемы создают. Вот куда надо залезать, не стесняться", – отметил президент. 

Автор: Михаил Войцеховский31 октября 2017, 16:49

комментарии

Политика

Макрон неожиданно протянул руку России
Порошенко ударил Авакова по самому дорогому
Атака блондинок: у Собчак и Гордон появился конкурент
Лавров оговорился по Фрейду

Шоу-бизнес

В театре Джигарханяна подготовлены расстрельные списки
Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия
Билана обвинили во лжи о своем диагнозе
Возмущенный Солнцев напал на Борисову после ток-шоу

Проишествия

Начальника управления "Роснефти" нашли мертвой на улице в Москве
Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены

Lifestyle

Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
Шоу-бизнес

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала

Примадонна пообещала жить с гомосексуалистом
Шоу-бизнес

Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры

Актер посягнул на собственность молодой жены
Шоу-бизнес

Билана обвинили во лжи о своем диагнозе

Артист выложил разоблачающее фото
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия

Его наслала мать бывшего любовника

Гороскоп

После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
Любовный гороскоп на ноябрь
Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
Что ждет Ходченкову после рождения первенца

Фоторепортажи

Дочь Валерии сорвала овации в Москве
Волочкова спрятала живот за свободной одеждой
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Безобразия в регионах разгневали Путина
Отец "пьяного" мальчика требует отвода судьи
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru