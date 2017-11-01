Полицейский под Москвой изнасиловал 14-летнего мальчика

Старшего лейтенанта МВД задержали за изнасилование подростка. Сотрудник полиции длительное время совращал 14-летнего мальчика через соцсеть.

Как установили следователи, 31-летний старший лейтенант на личном автомобиле подъехал к тротуару, расположенному вблизи пожарного депо в Сергиевом Посаде, где встретил несовершеннолетнего. Полицейский силой посадил мальчика в салон машины и вывез в поле, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Известно, что сотрудник МВД познакомился со своей жертвой в одной из социальных сетей. Полицейский длительное время совращал мальчика, передает агентство "Москва".



Преступник уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего". Полицейскому предъявлено обвинение, пишет РИА ФАН.



Предполагаемый насильник был начальником отдела технического обеспечения УМВД России по Сергиево-Посадскому району.По результатам служебной проверки он уволен. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей.



