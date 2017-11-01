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Полицейский под Москвой изнасиловал 14-летнего мальчика

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Старшего лейтенанта МВД задержали за изнасилование подростка. Сотрудник полиции длительное время совращал 14-летнего мальчика через соцсеть.
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Как установили следователи, 31-летний старший лейтенант на личном автомобиле подъехал к тротуару, расположенному вблизи пожарного депо в Сергиевом Посаде, где встретил несовершеннолетнего. Полицейский силой посадил мальчика в салон машины и вывез в поле, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

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Известно, что сотрудник МВД познакомился со своей жертвой в одной из социальных сетей. Полицейский длительное время совращал мальчика, передает агентство "Москва".

Преступник уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего". Полицейскому предъявлено обвинение, пишет РИА ФАН.

Предполагаемый насильник был начальником отдела технического обеспечения УМВД России по Сергиево-Посадскому району.По результатам служебной проверки он уволен. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей.


Автор: Алёна Нестерова1 ноября 2017, 11:38

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