В семье Кевина Спейси насиловали детей

Старший брат голливудского актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер шокировал признанием. Мужчина заявил, что его отец был педофилом и нацистом.

"Обстановка в доме была крайне отвратительной. Отец примкнул к Американской нацистской партии и даже отрастил усы как у Гитлера", – рассказал Фаулер. С годами все становилось только хуже, и когда Рэндаллу исполнилось 12 лет, отец впервые изнасиловал его.

"Он позвал меня в спальню, чтобы рассказать про птичек и пчелок, а потом начал приставать. На мои крики пришла мама, но он ее прогнал и запер дверь. Отец начал заниматься со мной сексом. Так закончилось мое детство", – поделился Фаулер.

Регулярные изнасилования, по его словам, длились около пяти лет. Брата и сестру Рэндалла глава семейства беспощадно избивал. Их мать обо всем знала, но заступиться боялась, передает URA.RU.

Из-за творящегося дома кошмара Кевин замкнулся и жил в собственном мире. Сестра будущей звезды Джулия сбежала от родителей, как только ей исполнилось 18 лет. Фаулер предположил, что отец насиловал и ее.

Как писали Dni.Ru, 30 октября актер Кевин Спейси признался в том, что является геем. Двукратный обладатель премии "Оскар" откровенно рассказал о сексуальных предпочтениях. "Я выбираю жить как гей", – заявил 58-летний артист.

Примечательно, что признание он сделал на фоне секс-скандала с Энтони Рэппом. Игравший со Спейси в фильме "Стартрек" актер обвинил старшего коллегу в домогательстве. Инцидент якобы произошел в 1986 году.