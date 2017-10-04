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Под Москвой водитель открыл стрельбу из-за обгона

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В поселке городского типа Тучково Рузского района Московской области водитель иномарки открыл стрельбу. По предварительным данным, злоумышленнику не понравилось то, что его обогнали, передает EG.ru.

Нарушитель порядка шесть раз выстрелил в машину. а также ударил молодого человека, находившегося за рулем, передает телеканал "360". По факту происшествия проводится проверка.

4 октября 2017, 21:06

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