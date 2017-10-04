Суровый уральский стоматолог сам удалил себе зуб

Российский стоматолог Рустам Яхьяев сам себе удалил зуб мудрости, снимая весть процесс на видео. У иностранных пользователей подвиг дантиста вызвал неописуемый восторг.

Рустам Яхьяев, стоматолог из Сургута, показал в коротком ролике процесс удаления зуба мудрости самому себе. В собственном кабинете он вкалывает себе анестезию, обрабатывает рот и аккуратно вырывает зуб, передает Ura.ru.



Опубликованный в соцсети "ВКонтакте" ролик быстро стал вирусным и сделал из российского врача героя американского портала "Рэддит". "Ну конечно, он же русский", "Не знаю, почему, но то, как его зуб выпрыгнул у него изо рта, заставило меня прикрыть рот", " У меня аж зубы заболели", – писали наперебой заграничные пользователи соцсетей. Наши в основном молчали.