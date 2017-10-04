В Вологде пьяная мать покалечила младенца

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью" в отношении 26-летней жительницы Вологды, передает Flashnord. По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достала из детской кроватки пятимесячного сына. Она переложила ребенка на одну руку, но не удержала и уронила на пол. Младенец получил серьезную травму головы.