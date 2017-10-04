В Челябинске женщина выпала из автобуса на ходу

Камера видеорегистратора, установленного в автомобиле челябинского водителя, сняла, как из отъехавшего от остановки пассажирского автобуса выпала женщина. ПАЗ даже не притормозил.

"Автобус уехал как ни в чем не бывало. Потом остановился какой-то мужчина, подошел к ней и увез в травмпункт", – цитирует URA.RU дочь пострадавшей.