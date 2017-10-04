Известный пианист сыграл "Это все Россия" и умер за роялем

Заслуженный артист России, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер во время концерта в Иркутске. Причина смерти музыканта еще не установлена.

"Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя собственное сочинение – джазовую фантазию "Это все Россия", – рассказала художественный руководитель филармонии Марина Токарская. По ее словам, 72-летний музыкант начал играть "Лебединую верность" и внезапно упал.

"Публика была в ужасном состоянии", – подчеркнула Токарская. Она добавила, что пианист не жаловался на здоровье и не страдал от серьезных заболеваний. Причина смерти Клейна пока не установлена, передает "Интерфакс".

Михаил Клейн окончил Иркутское училище искусств, затем – Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. В молодости сотрудничал с эстрадными певцами, в частности записал совместный альбом с американским исполнителем Дином Ридом. С 1972 года Клейн был солистом Иркутской филармонии.