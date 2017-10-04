В порту в Омске произошел взрыв

В речном порту Омска во время заправки в машинном отделении буксира РТ-211 из-за короткого замыкания произошел взрыв паров топлива с последующим возгоранием, передает Life.ru. В результате пострадали два человека. Моторист был доставлен в больницу. Капитан-механик от госпитализации отказался.
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