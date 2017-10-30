Путин с фотографией Глинки в руках растрогал россиян

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин предложил почтить память бывших его членов Елизаветы Глинки и Даниила Дондурея минутой молчания. В руках у российского лидера были фотографии Доктора Лизы.

В Сети уже появились фотографии с заседания Совета по правам человека, на которых видно, что на заседании СПЧ в руках Владимира Путина были фотографии Елизаветы Глинки. Этот жест растрогал россиян.

Путин ведет Совет по правам человека с фотографиями Доктора Лизы в руках pic.twitter.com/XVkN4j1Bck — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 октября 2017 г.

Елизавета Глинка основала президентский фонд "Справедливая помощь" и вела широкую волонтерскую работу. Многие знали ее как Доктора Лизу, которая не боится ради помощи нуждающимся ехать в горячие точки. Елизавета Глинка погибла 25 декабря во время крушения самолета Ту-154 в Черном море.

Трогательно... — Albert Bityutsky (@albert_nik27) 30 октября 2017 г.

"Не сомневаюсь, Совет и в дальнейшем будет работать на объединение нашего общества, выступать объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем", – цитирует РИА Новости российского лидера. И предложения от членов СПЧ уже начали поступать.

Путин попросил начать Совет по правам человека с минуты памяти по ушедшим Елизавете Глинке и Даниилу Дондурею pic.twitter.com/kFWj2zfy4P — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 октября 2017 г.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сочла полезным воссоздать совет о помиловании. "Это должны быть люди и вам, и многим россиянам известные, хорошей репутации. Чтобы ни вы, ни наши сограждане не сомневались в их бескорыстии", – обратилась она к Владимиру Путину.

"Владимир Владимирович, будьте в глазах народа милостивым президентом. У нашего народа милосердие в цене", - Людмила Алексеева pic.twitter.com/pdnl3cL5xx — Vorchun Media (@VorchunMedia) 30 октября 2017 г.

"Что касается данного вопроса – совершенствование института помилования, то не наверное, а точно мы должны всегда об этом думать. Не думаю, что он является совершенным, действующий порядок", – заметил президент России. Он рассказал, что существующий порядок был установлен во время очень тяжелых испытаний для российской государственности. "Надо посмотреть повнимательнее и проанализировать практику последних лет и не спеша это решение принять", – подчеркнул глава государства.

Еще один вопрос, который интересовал российских правозащитников на встрече с президентом, было функционирование в стране НКО. "Сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги за рубежом на политическую деятельность, а получить финансирование в России. За последние пять лет только в рамках грантовой президентской поддержки на развитие НКО направлено более 22 миллиардов рублей. Ежегодный объем финансирования вырос в семь раз", – рассказал президент России.