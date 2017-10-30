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Общество

Путин открыл памятник жертвам репрессий

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 октября, принял участие в открытии памятника жертвам политических репрессий "Стена скорби" в центре Москвы. Вместе с главой государства церемонию посетили члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Монумент напомнит о трагических страницах российской истории и станет символом примирения и единения общества.
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Выступая на церемонии открытия памятника, Владимир Путин подчеркнул, что не может быть никаких оправданий репрессиям. Кроме того, отметил президент, их последствия Россия ощущает до сих пор.

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"Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок", – сказал глава государства. По его словам, эти страницы прошлого нельзя вычеркнуть из национальной памяти, нельзя их оправдать. "Никакими высшими так называемыми благами народа", – добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения.

"Сама память, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением", – подчеркнул президент.

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вдова писателя А. Солженицына Наталия Солженицына (в центре). Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Памятник жертвам политических репрессий "Стена скорби" расположен в центре Москвы на пересечении Проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Он представляет собой бронзовый двусторонний горельеф с несколькими арками. На нем расположены безликие человеческие фигуры. Монумент символизирует тех, кто выжил или погиб в результате массовых репрессий. Высота мемориала – 6 метров, длина – 32 метра.

Рядом с памятником высажены 10 голубых елей. Перед стеной установлены семь гранитных столбов с прожекторами. Их лучи направлены в небо. Свет от прожекторов символизирует души погибших от репрессий людей.

С двух сторон на монументе размещены таблички на разных языках, но с одним лишь словом – "Помни". Площадь перед мемориалом выложена камнями, которые были привезены из мест, где находились тюрьмы и лагеря ГУЛАГа.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вопрос о появлении в столице "Стены скорби" не раз поднимался общественностью, в том числе правозащитниками. Среди них председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

В 2014 году Владимир Путин дал поручение о разработке концепции госполитики по увековечиванию памяти жертв массовых репрессий. Тогда же главе государства представили проект монумента, а вскоре была достигнута договоренность о месте установки будущего памятника.

Конкурс на создание мемориала стартовал в феврале 2015 года. Для этого было создано жюри, в состав которого вошли тогдашний уполномоченный по правам человека Элла Памфилова, председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин, правозащитники Людмила Алексеева, Алексей Симонов, Алла Гербер и многие другие. Весь процесс разработки и создания памятника курировал Вячеслав Володин, когда занимал должность первого замглавы администрации президента.

Всего на конкурсе было рассмотрено 337 работ.

Для выбора подходящего проекта организовали выставку, которая продолжалась около месяца. В итоге победителем конкурса стал скульптор Георгий Франгулян.

Георгий Франгулян. Фото: georgy-frangulyan.ru

Возведение монумента обошлось бюджету в 300 миллионов рублей. Вместе с тем был организован и сбор народных пожертвований, общая сумма которых к открытию мемориала составила 45 миллионов рублей. Правозащитники отмечали, что жертвовали на памятник самые разные люди, причем порой это были вовсе не деньги: кто-то отдал кусок бронзы, кто-то принес мешок медных монет.

Сам автор монумента рассказал, что тема увековечивания жертв массовых репрессий волновала его еще со времен студенчества. Однажды он с товарищами пошел в экспедицию в верховья Камы, где наткнулся на остатки поселков и лагерей, где жили высланные люди.


По словам Франгуляна, для него это было настоящим потрясением.

"И как-то я всю жизнь провел с этим ощущением. В будущем я знаю, что миллионы людей ожидают этот памятник. Все мы жертвы, в том числе даже оставшиеся в живых", – сказал скульптор.

Монумент символизирует "косу смерти, которая прошлась по стране", отметил Франгулян. "Беспощадная, и она состоит из множества фигур, не портретных, безликих, головы, которые многочисленные, – это слезы", – цитирует скульптора портал bfm.ru.

Правозащитники отметили особую роль Владимира Путина в создании памятника. По словам Михаила Федотова, идея монумента озвучивалась в течение последних нескольких десятков лет, но лишь в 2015 году идея мемориала начала обретать реальные черты. "Сначала по итогам встречи с нашим Советом президент Путин дал поручение правительству Москвы найти место для будущего монумента, а следом издал указ, которым подвел итог открытого конкурса проектов создания мемориала", – цитирует его ТАСС. 

Отметила участие главы государства в увековечивании памяти жертв политических репрессий и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

"Мы благодарны президенту за внимание к этой проблеме", – сказала ранее правозащитница.

Людмила Алексеева. Фото: GLOBAL LOOK press

Стоит отметить, что первым с идеей установить памятник пострадавшим от репрессий выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на XXII съезде партии в 1961 году. Однако тогда эта инициатива не получила должного развития, а после прихода к власти Леонида Брежнева про нее и вовсе забыли.

Все изменилось с началом перестройки во второй половине 1980-х годов. В 1990 году первый демократически избранный Московский совет принял решение установить памятник жертвам политических репрессий на Лубянке, напротив здания Комитета госбезопасности СССР.

При участии активистов и при поддержке столичного руководства с территории бывшего Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) в Архангельской области был привезен большой гранитный валун. День торжественного открытия памятника – 30 октября 1990 года – стал отмечаться как День памяти жертв политических репрессий.

В эту дату по всей стране проходят акции в память о жертвах репрессий. Такие мероприятия помогают помнить о трагических страницах российской истории, о сотнях, тысячах и миллионах людей, которые были подвергнуты гонениям.

Автор: Иван Поляков30 октября 2017, 19:55

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