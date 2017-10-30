Путин открыл памятник жертвам репрессий

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 октября, принял участие в открытии памятника жертвам политических репрессий "Стена скорби" в центре Москвы. Вместе с главой государства церемонию посетили члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Монумент напомнит о трагических страницах российской истории и станет символом примирения и единения общества.

Выступая на церемонии открытия памятника, Владимир Путин подчеркнул, что не может быть никаких оправданий репрессиям. Кроме того, отметил президент, их последствия Россия ощущает до сих пор.

"Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок", – сказал глава государства. По его словам, эти страницы прошлого нельзя вычеркнуть из национальной памяти, нельзя их оправдать. "Никакими высшими так называемыми благами народа", – добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения.

"Сама память, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением", – подчеркнул президент.





Памятник жертвам политических репрессий "Стена скорби" расположен в центре Москвы на пересечении Проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Он представляет собой бронзовый двусторонний горельеф с несколькими арками. На нем расположены безликие человеческие фигуры. Монумент символизирует тех, кто выжил или погиб в результате массовых репрессий. Высота мемориала – 6 метров, длина – 32 метра.

Рядом с памятником высажены 10 голубых елей. Перед стеной установлены семь гранитных столбов с прожекторами. Их лучи направлены в небо. Свет от прожекторов символизирует души погибших от репрессий людей.

С двух сторон на монументе размещены таблички на разных языках, но с одним лишь словом – "Помни". Площадь перед мемориалом выложена камнями, которые были привезены из мест, где находились тюрьмы и лагеря ГУЛАГа.





Вопрос о появлении в столице "Стены скорби" не раз поднимался общественностью, в том числе правозащитниками. Среди них председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

В 2014 году Владимир Путин дал поручение о разработке концепции госполитики по увековечиванию памяти жертв массовых репрессий. Тогда же главе государства представили проект монумента, а вскоре была достигнута договоренность о месте установки будущего памятника.

Конкурс на создание мемориала стартовал в феврале 2015 года. Для этого было создано жюри, в состав которого вошли тогдашний уполномоченный по правам человека Элла Памфилова, председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин, правозащитники Людмила Алексеева, Алексей Симонов, Алла Гербер и многие другие. Весь процесс разработки и создания памятника курировал Вячеслав Володин, когда занимал должность первого замглавы администрации президента.



Всего на конкурсе было рассмотрено 337 работ.

Для выбора подходящего проекта организовали выставку, которая продолжалась около месяца. В итоге победителем конкурса стал скульптор Георгий Франгулян.





Возведение монумента обошлось бюджету в 300 миллионов рублей. Вместе с тем был организован и сбор народных пожертвований, общая сумма которых к открытию мемориала составила 45 миллионов рублей. Правозащитники отмечали, что жертвовали на памятник самые разные люди, причем порой это были вовсе не деньги: кто-то отдал кусок бронзы, кто-то принес мешок медных монет.



Сам автор монумента рассказал, что тема увековечивания жертв массовых репрессий волновала его еще со времен студенчества. Однажды он с товарищами пошел в экспедицию в верховья Камы, где наткнулся на остатки поселков и лагерей, где жили высланные люди.





По словам Франгуляна, для него это было настоящим потрясением.

"И как-то я всю жизнь провел с этим ощущением. В будущем я знаю, что миллионы людей ожидают этот памятник. Все мы жертвы, в том числе даже оставшиеся в живых", – сказал скульптор.

Монумент символизирует "косу смерти, которая прошлась по стране", отметил Франгулян. "Беспощадная, и она состоит из множества фигур, не портретных, безликих, головы, которые многочисленные, – это слезы", – цитирует скульптора портал bfm.ru.

Правозащитники отметили особую роль Владимира Путина в создании памятника. По словам Михаила Федотова, идея монумента озвучивалась в течение последних нескольких десятков лет, но лишь в 2015 году идея мемориала начала обретать реальные черты. "Сначала по итогам встречи с нашим Советом президент Путин дал поручение правительству Москвы найти место для будущего монумента, а следом издал указ, которым подвел итог открытого конкурса проектов создания мемориала", – цитирует его ТАСС.

Отметила участие главы государства в увековечивании памяти жертв политических репрессий и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

"Мы благодарны президенту за внимание к этой проблеме", – сказала ранее правозащитница.





Стоит отметить, что первым с идеей установить памятник пострадавшим от репрессий выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на XXII съезде партии в 1961 году. Однако тогда эта инициатива не получила должного развития, а после прихода к власти Леонида Брежнева про нее и вовсе забыли.

Все изменилось с началом перестройки во второй половине 1980-х годов. В 1990 году первый демократически избранный Московский совет принял решение установить памятник жертвам политических репрессий на Лубянке, напротив здания Комитета госбезопасности СССР.

При участии активистов и при поддержке столичного руководства с территории бывшего Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) в Архангельской области был привезен большой гранитный валун. День торжественного открытия памятника – 30 октября 1990 года – стал отмечаться как День памяти жертв политических репрессий.

В эту дату по всей стране проходят акции в память о жертвах репрессий. Такие мероприятия помогают помнить о трагических страницах российской истории, о сотнях, тысячах и миллионах людей, которые были подвергнуты гонениям.

