Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте

Депутат Туруханского районного совета Сергей Попович скончался в торгово-развлекательном комплексе "Планета" в Красноярске. 54-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы во время прыжков на батуте.

По информации Следственного комитета по Красноярскому краю, трагедия произошла 21 октября в крупном развлекательном центре "Планета". Попович пришел туда вместе с женой и сыном, передает издание "Проспект мира". По предварительным данным, прыгая на батуте, депутат пренебрег правилами безопасности.

В итоге он упал и сломал позвоночник. Работники торгового центра оказали Поповичу первую помощь и вызвали скорую. Однако прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть потерпевшего.

Позже в Туруханском районном Совете депутатов подтвердили, что погибший – 54-летний парламентарий Сергей Попович, пишет "Газета.ru". "Подтверждаю, это Сергей Попович. Он является депутатом с 2015 года", – заявили в организации.

По факту смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Известно, что Сергей Попович стал депутатом Туруханского районного совета от "Единой России" в 2015 году. С 1998-го он возглавлял ООО "Юг". Компания занимается "торговлей розничным мясом и мясом птицы".