Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Понедельник 23 октября
Лента новостей
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
12:50
В московской школе объявлена угроза взрыва
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:15
С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
11:07
Рублю предрекают активное отступление
11:03
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
10:52
Михалкова развелась с мужем
10:38
Известный певец ощущает себя женщиной
10:27
Назван срок отставки Порошенко
10:22
Марьянова в припадке спасал бывший наркоман
10:21
Гороскоп с 23 по 29 октября
09:55
Рядом с Савеловским вокзалом нашли труп
09:32
Премьера фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоится в феврале
09:20
В московском метро случилось ЧП
09:17
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
09:13
Британия требует запретить беременных женщин
09:06
Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев
08:57
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
08:55
В Австралии умер основатель AC/DC
08:40
Назван убийца миллионов человек
08:40
В Москве при очистке пруда нашли расчлененный труп
08:10
Получить пенсию в России станет сложнее
07:56
В московском метро на неделю закроют три станции
01:25
Друзья отвернулись от ошарашенной предательством Собчак
20:11
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
18:23
В Британии мужчина с ружьем захватил заложников
18:08
В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли мертвого мужчину
18:03
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
17:53
Рената Литвинова пострадала из-за любви к чудному пальто
17:29
Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
16:56
На безработного в Москве напали "высокотехнологичные" грабители
16:56
Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму
16:43
Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности
16:12
Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия
15:33
В Москве избили вице-мисс России
15:09
Протестующие подрались с полицией в Киеве
14:59
Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности
14:35
Михалкова поддержала больного Зайцева
14:29
Названа дата первого крупного снегопада в Москве
13:43
На Украине закатили праздник в честь убийства невесты Гиви
13:12
Медведева показала страсть на льду
12:53
Молодой красавчик устроил теплый прием Екатерине Андреевой
12:22
Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной
11:55
Интимное признание Меньшовой смутило Николаева
11:34
Располневшая на 40 кг клиентка накричала на звезду "Битвы экстрасенсов"
11:11
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
10:44
Савченко устроила дикие танцы под Верку Серючку (видео)
10:26
Шукшина в шоке от скандала с сыном
10:19
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Online
10:01
Крестный отец Япончика умер от рака
18:37
Роковому диспетчеру Марьянова предложили повышение
18:05
Анджелина Джоли вышла в свет с нелепо одетой дочерью
17:23
В Москве тигр напал на работницу цирка
17:11
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
17:02
Родители наплевали на несчастье звезды "Дома-2"
16:48
Чумаков расплакался после криков Кудрявцевой
16:24
Машинист спас упавшего на рельсы московского метро иностранца
16:19
"Рязанская" станет крупнейшим ТПУ Москвы
16:01
Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
15:35
В Москве выпал первый снег
15:21
Пугачева вела себя с Киркоровым как бабушка
15:08
На востоке Москвы может появиться новая линия метро
14:51
Лободу в "голом" платье подняли на смех
14:35
Под санкции США попали аккаунты Instagram ресторанов "Конкорд"
13:55
Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана
13:27
Марьянова перед смертью вынесли из клиники
12:43
Участник "Голоса" разрушил карьеру жены
12:18
В подъезде на юге Москвы найдено тело мужчины
11:49
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
11:37
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
11:28
Где вкусно поесть озорному гуляке
11:15
Под Москвой пьяный пассажир напал на водителя автобуса
11:02
Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным
10:28
Больная Бузова ужаснула видом
10:22
В Москве пройдет отбор лучших иллюзионистов
10:01
На востоке Москвы пассажиры ограбили таксиста
21:55
Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью
21:43
Больной раком Хворостовский прервал молчание
21:39
Убитая горем супруга Руссо узнала о разводе из шоу
21:23
Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)
21:09
Кто подставил жену Джигарханяна
21:06
На Савеловском направлении встали электрички
20:54
Как живет внучка Третьяка
20:39
Создано лекарство от любого типа раковой опухоли
20:37
Пьяные приезжие зверски избили москвичку на улице у театра
20:17
Где и когда москвичам посмотреть звездопад Орионид
20:03
Раскрыта главная тайна пришельцев
19:37
Миллионам компьютеров Apple грозит опасность
19:26
У известной певицы украли очки и кошельки на $50 тысяч
19:07
Страшные подробности последних часов жизни Марьянова
18:31
Шурыгина сделала скорбное для России заявление
18:22
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"
18:18
Беременной Рапунцель жестоко врезали после возвращения на "Дом-2"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Регионы

Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте

Фото: Игорь Ставцев/Dni.Ru
Депутат Туруханского районного совета Сергей Попович скончался в торгово-развлекательном комплексе "Планета" в Красноярске. 54-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы во время прыжков на батуте.
прочитано 176 раз

По информации Следственного комитета по Красноярскому краю, трагедия произошла 21 октября в крупном развлекательном центре "Планета". Попович пришел туда вместе с женой и сыном, передает издание "Проспект мира". По предварительным данным, прыгая на батуте, депутат пренебрег правилами безопасности. 

ПО ТЕМЕ

Под Петербургом от удара током погиб иностранец

Под Москвой погиб 15-летний зацепер

Заяц выпал из электрички и погиб

В итоге он упал и сломал позвоночник. Работники торгового центра оказали Поповичу первую помощь и вызвали скорую. Однако прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть потерпевшего.  

Позже в Туруханском районном Совете депутатов подтвердили, что погибший – 54-летний парламентарий Сергей Попович, пишет "Газета.ru". "Подтверждаю, это Сергей Попович. Он является депутатом с 2015 года", – заявили в организации.

По факту смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Известно, что Сергей Попович стал депутатом Туруханского районного совета от "Единой России" в 2015 году. С 1998-го он возглавлял ООО "Юг". Компания занимается "торговлей розничным мясом и мясом птицы".  

Автор: Рудольф Великолепный23 октября 2017, 13:25

комментарии

Политика

Назван срок отставки Порошенко
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками

Проишествия

На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
В Москве избили вице-мисс России
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться

Молодая жена довела певца
Шоу-бизнес

После развода Джигарханяну грозит печальный конец

Легендарному артисту предрекли незавидную долю
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа

Актер ушел даже не попрощавшись с друзьями
Шоу-бизнес

Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать

Молодая супруга актера дала откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон

Фоторепортажи

Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев
Михалкова поддержала больного Зайцева
Медведева показала страсть на льду

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru