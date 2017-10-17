Под Петербургом от удара током погиб иностранец

В городе Волхове Ленинградской области погиб рабочий из Молдавии. По предварительным данным, он умер в результате удара током во время проведения ремонтных работ.
Иностранец скончался на месте до приезда скорой помощи, передает РИА ФАН. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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