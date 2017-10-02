В Самаре самолет рухнул в реку

Днем 2 октября в Самаре рухнул легкомоторный самолет. Воздушное судно упало в реку.

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что пилот не справился с управлением при взлете с воды. На борту самолета находились два человека, они не пострадали, сообщили в местном управлении на транспорте Следственного комитета. По факту крушения проводится проверка.