Одинокий пьяница попросил "Гринпис" найти ему жену

Житель одной из деревень Пермской области обратился к сотрудникам российского отделения "Гринпис" с просьбой о помощи. Он рассказал, что местные жители разрушают бобровую плотину из-за того, что животные запрудили болото. По его словам, лесные грызуны постоянно отстраиваются заново, однако мужчина опасается, что рано или поздно их энтузиазм может иссякнуть. Позже житель пермской глубинки вновь вышел на связь и сообщил, что решил вопрос своими силами. Но есть то, с чем ему самостоятельно не справиться, признался защитник животных. Он рассказал, что у него проблемы с алкоголем, а еще ему как можно скорее необходимо найти спутницу жизни и жениться. Позже специалисты выяснили, что в местности, откуда писал мужчина, бобров вообще нет. Всю историю он выдумал от скуки и под воздействием алкоголя, передает URA.RU.