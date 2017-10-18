Под Оренбургом в жуткой аварии с автобусом погибли люди

На трассе Оренбург – Самара в Оренбургской области столкнулись автобус и автомобиль Mazda, передает газета "Известия". Погибли три человека. Один ребенок пострадал, он доставлен в больницу. Все жертвы и пострадавшие находились в легковом автомобиле, в автобусе пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.