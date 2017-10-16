Скорая оправдалась за медлительность при трагедии с Марьяновым

На подстанции скорой помощи в Лобне объяснили, почему отказались ехать к умирающему актеру Дмитрию Марьянову. По словам медработников, день был очень загруженный, а в автопарке находится только шесть карет, передает URA.RU.

В свою очередь Министерство здравоохранения Подмосковья начало служебную проверку. В ведомстве проверяют публикации СМИ о том, скорая отказалась выезжать к больному.



Как писали Dni.Ru, друзья Марьянова около 20 минут уговаривали медиков приехать за актером, которому внезапно стало плохо. В результате им пришлось самостоятельно везти артиста в больницу. Дмитрий Марьянов умер по дороге в медучреждение. Ему было 47 лет.

