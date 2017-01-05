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Самарский дворник-экстремал попал на видео
На опубликованных кадрах видно, как дворник, держась одной рукой за перила, сбивает ногой снег с крыши дома. Затем он и вовсе спускается на скользкий карниз, чтобы качественно провести уборку, передает Life.ru.
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