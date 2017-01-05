Самарский дворник-экстремал попал на видео

Жители Самары сняли на видео дворника экстремала. Мужчина решил почистить крышу дома от снега без страховки.

На опубликованных кадрах видно, как дворник, держась одной рукой за перила, сбивает ногой снег с крыши дома. Затем он и вовсе спускается на скользкий карниз, чтобы качественно провести уборку, передает Life.ru.