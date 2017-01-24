В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей

Бельгийская фабрика десертов Кристофа Лаерманса опубликовала объявление о поиске сотрудника-дегустатора. В обязанности соискателя входит ежедневное поедание 2,5 килограмма десертов.

Список сладостей, которые предстоит дегустировать каждый день, впечатляет. Это десять тортов, 14 пирожных, семь тартов (больших тарталеток), 11 десертов и шесть птифуров (небольшие печенья из двух пирожных, положенных одно на другое, с прослойкой крема между ними).

Оценить кондитерские изделия надо будет на вкусовые свойства, цвет, плотность и текстуру, сообщает фабрика в своей группе "ВКонтакте". К потенциальному сотруднику предъявляются простые требования. Главное для кандидата на вакансию мечты – развитые органы вкуса и обоняния, опыт работы, отсутствие аллергии, позитивный настрой и энергичность.

Будущему дегустатору, который пройдет отбор, предлагается пятидневная рабочая неделя, стажировка в Бельгии, оплата фитнеса и зарплата в 120 тысяч рублей. Кроме того, кому на работе сладкого будет мало, фабрика обещает скидки на свою продукцию.

Необычную вакансию прокомментировали пользователи Сети. Кто-то отнесся к ней с юмором, а кто-то посчитал предложение кондитерской фабрики весьма заманчивым. "А где опыт работы 3 года взять? Если я дома торты 3 года ела, это считается?))", "У них текучка???? Люди переедают и увольняются :-))", "Работа мечты) Меня порадовало условие "оплата фитнеса")))", "Пункт "Скидки на продукцию" звучит как издевка)", – пишут пользователи.