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Корпоратив сотрудников психбольницы закончился массовой дракой
Работники психиатрической лечебницы отдыхали в кафе "Рандеву". В этом же кафе День Рождения отмечала местная жительница в сопровождении трех своих сестер. В разгар веселья две компании вступили в словесный конфликт из-за игравшей в заведении музыки. Затем медики "то ли случайно, то ли намеренно — проткнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы", передает издание "ХибИнформБюро" со ссылкой на очевидцев.
После этого градус напяженности между компаниями возрос и началась массовая драка. Свидетели отмечают, что за обоими столиками собрались, преимущественно, женщины, поэтому дрались не на кулаках, а вцепившись друг другу в волосы. После того, как другим посетителям заведения не удалось утихомирить дам, были вызваны полицейские: три наряда ППС, два наряда ГИБДД и наряд Росгвардии.
Женщины оказывали сильное сопротивление полиции, однако, были задержаны. Прибывшая к кафе "Рандеву" "скорая" установила, что у участников конфликта не обнаружено серьезных повреждений. В итоге агрессивных дам доставили в дежурную часть районного МВД. Сообщается также, что именинница на момент инцидента находилась в розыске за кражу.
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