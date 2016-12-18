Корпоратив сотрудников психбольницы закончился массовой дракой

В Апатитах корпоратив сотрудников Мурманской областной психиатрической больницы закончился дебошем. Чтобы утихомирить подвыпивших медиков и их соперников, на место вызвали не менее пятнадцати патрульных полицейских.

Работники психиатрической лечебницы отдыхали в кафе "Рандеву". В этом же кафе День Рождения отмечала местная жительница в сопровождении трех своих сестер. В разгар веселья две компании вступили в словесный конфликт из-за игравшей в заведении музыки. Затем медики "то ли случайно, то ли намеренно — проткнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы", передает издание "ХибИнформБюро" со ссылкой на очевидцев.

После этого градус напяженности между компаниями возрос и началась массовая драка. Свидетели отмечают, что за обоими столиками собрались, преимущественно, женщины, поэтому дрались не на кулаках, а вцепившись друг другу в волосы. После того, как другим посетителям заведения не удалось утихомирить дам, были вызваны полицейские: три наряда ППС, два наряда ГИБДД и наряд Росгвардии.

Женщины оказывали сильное сопротивление полиции, однако, были задержаны. Прибывшая к кафе "Рандеву" "скорая" установила, что у участников конфликта не обнаружено серьезных повреждений. В итоге агрессивных дам доставили в дежурную часть районного МВД. Сообщается также, что именинница на момент инцидента находилась в розыске за кражу.