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В Москве из семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
В Москве органы опеки изъяли 12 детей из приемной семьи. Предположительно, они могут быть ВИЧ-инфицированными.
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Как рассказал представитель уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, информация о возможном наличии у детей опасного заболевания поступила вечером 12 января. "Сейчас проводятся все необходимые проверки, задействованы все городские службы", – цитирует его агентство городских новостей "Москва". 

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Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что данная ситуация находится на контроле Департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка, передает Lenta.ru. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", – добавил он. 

Напомним, недавно россияне были потрясены сообщением, что в Екатеринбурге неофициально зарегистрирована эпидемия ВИЧ. По словам замначальника управления здравоохранения города Татьяны Савиновой, смертельной инфекцией заражен каждый 50-й горожанин. 

Несмотря на то что данные были преувеличены, жителей Екатеринбурга охватила паника. Как сообщали очевидцы, у мобильных пунктов тестирования на ВИЧ горожане выстраивались в очередь. 

Автор: Светлана Сидорчук13 января 2017, 11:34

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