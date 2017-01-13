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В Москве из семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией

Ситуация находится на контроле департамента социальной защиты
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Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила

Фото: Иванов Виталий/Фотохроника ТАСС
Приемная мать изъятых в Москве 12 детей рассказала правду об их страшном диагнозе. По ее словам, действия органов опеки никак с ним не связаны.
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Москвичка Светлана И., из семьи которой изъяли 12 детей, рассказала об их самочувствии. Женщина заявила, что ВИЧ-положительны только двое: четырехлетняя дочка и шестилетний сын.

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В Москве из семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией

"Детки такие с рождения", – отметила она. Светлана добавила, что знала о страшном диагнозе детей, но все равно забрала их в семью из детского дома в Ленинградской области.

По словам женщины, действия органов опеки не связаны с заболеванием детей. Она уточнила, что воспитывает сразу 16 приемышей.

При этом в Департаменте социальной защиты города Москвы сообщили, что детей избивали. "Действительно, мы подтверждаем факт изъятия детей, они в безопасности", – цитирует Life.ru пресс-секретарь ведомства.

Согласно последней информации, дети были доставлены в одну из столичных больниц. С ними работают врачи и представители органов опеки. По предварительным данным, трое детей сбежали из под надзора чиновников.

О том, что из приемной семьи были изъяты 12 детей, стало известно днем 13 января. Дело было взято на контроль Департаментом соцзащиты, аппаратом столичного омбудсмена и уполномоченным при президенте России по правам ребенка. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", – заявил уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович.

Автор: Евгений Мышко13 января 2017, 13:22

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