"Почта России" грязно обругала пожаловавшуюся клиентку

Белгородчанка Софья Жилина пожаловалась на неудовлетворительную работу почтового отделения своего района в группе социальной сети. Ответ сотрудников "Почты России" не заставил себя ждать, но буквально шокировал девушку.

В соцсети Софья написала, что сотрудники местного отделения задерживают отправку почтовых уведомлений. По ее мнению, именно из-за этого адресатам приходится подолгу ждать свои посылки. Вскоре после того, как, предположительно, одна из работниц отделения, о котором писала Софья, увидела пост, она связалась с автором жалобы через социальную сеть.

Возмущенная женщина обрушилась на Жилину с претензиями, оставив множество аудиосообщений оскорбительного характера. В частности, она назвала Софью "сосущей головой". В ответ девушка решила выложить эти послания в Сеть.

По мнению Софьи, женщина, ответившая на ее жалобы таким необычным способом, является начальницей местной почты. Теперь девушка намерена обратиться с официальной жалобой в вышестоящее отделение в своем регионе.

По данному факту УФПС Белгородской области проводит служебное расследование. Как сообщили Life.ru в региональном управлении "Почты России", в случае подтверждения данных фактов виновный сотрудник будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Между тем жалобы на работу региональных отделений "Почты России" далеко не редкость. Ранее в Сети появилось видео разгрузки почтового поезда. Под Тюменью очевидцы сняли, как с движущегося состава посылки и бандероли сбрасывают прямо на перрон.