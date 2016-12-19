Сотрудники "Почты России" сбрасывают посылки с поезда на ходу

В Сети появилось видео разгрузки почтового поезда. Очевидцы под Тюменью сняли, как с движущегося состава посылки и бандероли сбрасывают прямо на перрон.

По словам свидетелей, "экспресс-разгрузка" была зафиксирована на железнодорожном вокзале Тюмени днем 19 декабря. Автор ролика Дмитрий Истишев адресовал пост с видеозаписью официальному аккаунту "Почты России" в Twitter.

Тем временем "Почта России" уже отреагировала на видео, на котором с почтового локомотива на ходу сбрасывают бандероли. В УФПС Тюменской области заявили, что рабочие выкидывали из поезда "посылки с бумагой".

По информации ведомства, в вагоне, снятом на видео, был исключительно служебный, небьющийся груз – бланки, упаковочный материал и т.п. В "Почте России" заверили, что эта продукция не имеет отношения к почтовым отправлениям клиентов.

Напомним, ранее житель Санкт-Петербурга разместил в соцсети ролик, вызвавший широкий общественный резонанс. В объектив камеры попал работник "Почты России", швырявший посылки с сортировочной ленты в грузовик.

Как писали Dni.Ru, тогда в "Почте России" также заявили, что в коробках и мешках, которые небрежно грузил сотрудник, была бумажная корреспонденция и небьющиеся товары. "Отправления граждан не пострадали", – заверили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тем не менее, в УФПС пообещали по результатам служебной проверки наказать виновных – вплоть до увольнения.