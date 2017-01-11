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Найден похищенный три года назад из роддома ребенок
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 40-летней подозреваемой и устанавливаются мотивы преступления. Также следователи назначили комплекс судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.
"В производстве следственных органов Следственного комитета России по Московской области находится уголовное дело, возбужденное по факту похищения месячного мальчика из палаты детского отделения Дедовской городской больницы 17 июня 2014 года", – цитирует представителя пресс-службы регионального Следственного комитета агентство городских новостей "Москва". В ведомстве сообщили, что местонахождение ребенка было установлено, он направлен на медицинское обследование.
Как стало известно, задержанная подозреваемая Елена С. уже дала признательные показания и полностью призналась в содеянном, передает Life.ru. Летом 2014 года она решилась на преступление после того, как потеряла своего ребенка из-за выкидыша.
Женщина лежала в роддоме, куда была помещена после того, как потеряла своего малыша. Она обратила внимание на ребенка, от которого отказалась его мать и решилась на преступление. Выкрав малютку из больницы, она отправилась с ним домой. Все три года, пока мальчик находился у нее, она растила его как своего сына.
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