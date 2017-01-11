Двухлетнему россиянину сменили имя Расул на Путин

В городе Александров Владимирской области родители сменили имя малолетнему сыну. При рождении его назвали Расулом, а теперь он – Путин Джураев.

В ЗАГСе города Александрова 11 января родителям мальчика вручили свидетельство о рождении на имя Путин Джахонгирович Джураев. Заведующая ЗАГСом отметила, что у мальчика блестящее будущее.

Семья Джураевых родом из Таджикистана. Первые пять лет жили в Москве, а затем перебрались в деревню Легково во Владимирской области, сообщает "Новый город Александров". Переименовать мальчика предложил его дедушка, 70-летний Рахмон.

Он является поклонником президента России Владимира Путина. В доме даже есть мини-музей с сувенирами с изображением российского лидера, а на стенах висят ковры с Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Рахмон Джураев имеет три высших образования, сам проживает в столице, а к любимому внуку приезжает каждые выходные.

"Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет", – рассказывал Рахмон. Прежде чем получит новые документы на сына, родителями пришлось подождать, пока согласование имени пройдет многочисленные инстанции.

По словам матери мальчика, дома его уже привыкли называть Путиным или Путинушкой. Примечательно, что ребенок на эти имена отзывается.