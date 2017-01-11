Малыш направлен на медицинское освидетельствование
Ведомство выдает успехи управляющих компаний за собственные достижения
Двухлетнему россиянину сменили имя Расул на Путин
В ЗАГСе города Александрова 11 января родителям мальчика вручили свидетельство о рождении на имя Путин Джахонгирович Джураев. Заведующая ЗАГСом отметила, что у мальчика блестящее будущее.
Семья Джураевых родом из Таджикистана. Первые пять лет жили в Москве, а затем перебрались в деревню Легково во Владимирской области, сообщает "Новый город Александров". Переименовать мальчика предложил его дедушка, 70-летний Рахмон.
Он является поклонником президента России Владимира Путина. В доме даже есть мини-музей с сувенирами с изображением российского лидера, а на стенах висят ковры с Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Рахмон Джураев имеет три высших образования, сам проживает в столице, а к любимому внуку приезжает каждые выходные.
"Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет", – рассказывал Рахмон. Прежде чем получит новые документы на сына, родителями пришлось подождать, пока согласование имени пройдет многочисленные инстанции.
По словам матери мальчика, дома его уже привыкли называть Путиным или Путинушкой. Примечательно, что ребенок на эти имена отзывается.
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" высказалась о рогоносцах
Мужчина был прикован к больничной койке наручниками
СМИ раскрыли интересные детали предвыборной гонки в США
Ведущий "Прямого эфира" жестко поставил актера на место