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Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
В рамках ночной спецоперации силовики ворвались в жилое помещение, буквально застав преступников врасплох. Судя по видео, которое опубликовало МВД России, в момент задержания многие из них были в одних трусах.
Злоумышленниками оказались 33-летний и 37-летний жители Нижнего Новгорода, а также 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе обысков дома подозреваемых была найдена одна из картин Левитана и килограмм кокаина. Отметим, что, в отличие от наркотиков, раритетное полотно преступники не стали прятать и повесили прямо на стену.
В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные четыре похищенных полотна. На данный момент следователи пытаются выяснить, были ли у мужчин соучастники и замешаны ли они в каких-то других преступлениях.
Отметим, что задержанные также являются фигурантами двух других уголовных преступлений. В этом году они ограбили банк в Нижнем Новгороде, а также совершили налет на инкассаторов и сотрудников ДПС на одной из автотрасс в Нижегородской области.
Напомним, пять картин Исаака Левитана - "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы" – были похищены в августе 2014 года из музея художника в городе Плес Ивановской области. Общая стоимость полотен составляет около 77 миллионов рублей.
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