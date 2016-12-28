Картины Левитана нашли у грабителей в трусах

Сотрудники МВД России при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали подозреваемых в краже пяти картин Левитана. Мужчины прятались в одном из загородных домов в Подмосковье.

В рамках ночной спецоперации силовики ворвались в жилое помещение, буквально застав преступников врасплох. Судя по видео, которое опубликовало МВД России, в момент задержания многие из них были в одних трусах.

Злоумышленниками оказались 33-летний и 37-летний жители Нижнего Новгорода, а также 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков дома подозреваемых была найдена одна из картин Левитана и килограмм кокаина. Отметим, что, в отличие от наркотиков, раритетное полотно преступники не стали прятать и повесили прямо на стену.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные четыре похищенных полотна. На данный момент следователи пытаются выяснить, были ли у мужчин соучастники и замешаны ли они в каких-то других преступлениях.

Отметим, что задержанные также являются фигурантами двух других уголовных преступлений. В этом году они ограбили банк в Нижнем Новгороде, а также совершили налет на инкассаторов и сотрудников ДПС на одной из автотрасс в Нижегородской области.

Напомним, пять картин Исаака Левитана - "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы" – были похищены в августе 2014 года из музея художника в городе Плес Ивановской области. Общая стоимость полотен составляет около 77 миллионов рублей.

