Убивший девушку миксер настраивал ее муж

Миксер, который 13 декабря затянул в чан 24-летнюю работницу Сергиево-Посадской кондитерской фабрики Светлану Рослину, после чего она погибла, настраивал ее муж Владимир. Оказывается, вся семья Светланы работала на этом предприятии.

Несчастный случай произошел в подмосковном Федорцово. Светлана Рослина получила несовместимые с жизнью травмы, когда ее затянуло в чан с миксером для приготовления конфетной массы. Известно, что она попыталась достать упавший в чан телефон.

По иронии судьбы миксер, убивший девушку, настраивал ее муж Владимир, работающий на этом предприятии наладчиком оборудования, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на правоохранительные органы региона. У погибшей остались двое маленьких детей.

Рассказали подробности трагедии и коллеги Рослиной. По их словам, все произошло очень быстро, передает РЕН ТВ.

Стражи порядка узнали о гибели сотрудницы фабрики лишь на следующий день после трагедии. По факту инцидента Следственный комитет России проводит проверку. Следователи осматривают место трагедии и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как писали Dni.Ru, в 2015 году мужчина выронил телефон во время спуска по эскалатору на станции метро "Пушкинская". Уже непосредственно рядом с платформой он потянулся за мобильным устройством, и его пальцы затянуло под металлическую гребенку эскалатора. В результате молодому человеку частично отрубило два пальца правой руки.

