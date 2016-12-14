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Убивший девушку миксер настраивал ее муж
Несчастный случай произошел в подмосковном Федорцово. Светлана Рослина получила несовместимые с жизнью травмы, когда ее затянуло в чан с миксером для приготовления конфетной массы. Известно, что она попыталась достать упавший в чан телефон.
По иронии судьбы миксер, убивший девушку, настраивал ее муж Владимир, работающий на этом предприятии наладчиком оборудования, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на правоохранительные органы региона. У погибшей остались двое маленьких детей.
Рассказали подробности трагедии и коллеги Рослиной. По их словам, все произошло очень быстро, передает РЕН ТВ.
Стражи порядка узнали о гибели сотрудницы фабрики лишь на следующий день после трагедии. По факту инцидента Следственный комитет России проводит проверку. Следователи осматривают место трагедии и устанавливают обстоятельства происшествия.
Как писали
Dni.Ru, в 2015 году мужчина выронил телефон во время спуска по эскалатору на станции метро "Пушкинская". Уже непосредственно рядом с платформой он потянулся за мобильным устройством, и его пальцы затянуло под металлическую гребенку эскалатора. В результате молодому человеку частично отрубило два пальца правой руки.
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