Работница погибла в чане с миксером на кондитерской фабрике

Следствие проводит проверку по факту падения девушки в чан с миксером на кондитерской фабрике. В результате происшествия девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла 13 декабря в Подмосковье на Сергиево-Посадской кондитерской фабрике. У погибшей остались двое маленьких детей, сообщает Life.ru.

Стражи порядка узнали о гибели сотрудницы фабрики лишь на следующий день после трагедии. "В правоохранительные органы Сергиев-Посадского района поступила информация о гибели 24-летней работницы ООО "Сергиево-Посадская кондитерская фабрика" в результате травмирования миксером для готовки конфетной массы", – сообщается на сайте Управления Следственного комитета России по Московской области.

"В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", – уточняется на сайте СК. По предварительной информации, Светлана в процессе работы потянулась за своим телефоном, после чего упала в чан с конфетной массой.

Напомним, в 2015 году мужчина выронил телефон во время спуска по эскалатору на станции метро "Пушкинская" уронил телефон. Как писали Dni.Ru, уже непосредственно рядом с платформой он потянулся за мобильным устройством, и его пальцы затянуло под металлическую гребенку устройства. В результате молодому человеку частично отрубило два пальца правой руки.