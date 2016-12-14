"Выжившего" Ди Каприо заметили на курорте в Сибири

Трейлер известного фильма "Выживший", за главную роль в котором актер Леонардо Ди Каприо получил премию "Оскар", стал частью рекламного ролика курортов Краснодарского края. Ролик был опубликован на официальной странице регионального отделения Министерства культуры на YouTube.

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