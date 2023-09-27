Риелтор рассказал о динамике цен на новостройки в России

Падения цен на первичное жилье ждать не стоит. Об этом сообщил риелтор Константин Барсуков.



Риелтор Константин Барсуков объяснил, что людям выгоднее брать льготную ипотеку, чем покупать вторичную недвижимость. Дело в том, что сами застройщики не хотят снижать цены, обуславливая это инфляцией, влияющей на подорожание стройматериалов.

Риэлтор отметил, что на сегодняшний день не существует условий для снижения цен на новостройки. "Я с 2022 года говорил о том, что новостройки дешеветь не будут. У нас есть значительный перекос ставок по ипотеке между вторичками и новостройками, настолько, что людям выгоднее брать льготную ипотеку, чем покупать вторичную недвижимость. Во-вторых, сами застройщики не хотят снижать цены, обуславливая это инфляцией, влияющей на подорожание стройматериалов", — цитирует специалиста телеканал "360".

По словам специалиста, оценивать точный рост цен на первичную недвижимость, достаточно сложно. Необходимо оценивать класс жилья, стадию готовности и другие факторы.

Бывает так, что есть почти готовый объект, рядом котлован, и застройщики ставят продажу по той же цене, что и на высокой стадии готовности. Дальше смотрят на реакцию. Если не покупают — устраивают акцию. В любом случае, сегодня нет условий для снижения цены. Для этого нет перспектив, отметил риэлтор.