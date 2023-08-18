На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Наследство Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Пятница 18 августа

18:48На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве 18:39Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса 18:10В Новороссийске вспыхнул пожар на территории 1300 кв. метров 17:47Светлана Иванова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной: Тяжелая ситуация 17:20Спала с помощником и просила снимать обнаженной: подробности развода Бритни Спирс 17:01"Хотелось помыться": Бортич стала жертвой домогательства 16:47Жительница Екатеринбурга наездилась на самокатах на 170 тысяч рублей за чужой счет 16:10Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом 15:27"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс 14:53Волочкова вслед за Кудрявцевой отреагировала на критику стилиста Рогова 12:47Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова 12:00Преследователей Лады Дэнс назвали лицами с неустойчивой психикой: Будем разбираться жестко 10:52Мать вызвали на ковер из-за хулиганской выходки Лолиты 09:18Агроном назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая 08:00Переживший мучения челябинский лев начал новую жизнь на исторический родине – видео 06:275 новинок аудиокниг на любой вкус 04:21Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы 02:22Как выбрать кроссовки для бега? Отвечает ортопед 00:08"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге 23:08На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка 22:27Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника 21:51Почему опасно занижать стоимость квартиры 21:43Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда 21:21Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище 20:50"Как бабка на лавке": сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом 20:07"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой 19:29Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу "Давай поженимся!" 18:14Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем 17:21Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи 16:40"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег 15:40Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму 14:20Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 13:14В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году 12:33В Московской области тренер по боксу избил ребенка 10:49"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 08:28"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 08:00Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню 06:25Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей 04:17Как снимают постельные сцены в турецких сериалах 02:16В России подорожала аренда квартир 00:15Какая поза для сна вызывает преждевременное старение 21:39"Как сектант": россияне высмеяли Лозу за слова о плоской Земле 20:49Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 20:49Российскую туристку искусали клопы в пятизвездочном отеле Турции 19:54Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 19:22Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке 19:15"Любимая": в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной 18:06"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото 17:21"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16:54"Хочет денег": зачем на самом деле Слава устроила скандал из-за неудачной пластики
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве

На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве
167

У Ингеборги Дапкунайте есть активы в российской столице на сотни миллионов рублей.

Телеграм-канал SHOT рассказал о некоем Рубене Худавердяне, который решил завладеть находящейся в Москве недвижимостью Ингеборги Дапкунайте (актриса в прошлом году переехала в Брюссель). Мужчина, о котором пока ничего неизвестно, подал иск, который осенью начнет рассматривать Пресненский суд.

Журналисты выяснили, что артистка владеет "трешкой" в Пресненском районе Москвы. Стоимость этой недвижимости составляет примерно 100 миллионов рублей. Кроме того, Ингеборга проживала в роскошном доме, находящемся в элитном поселке на Новорижском шоссе. Также во владении актрисы – половина доли в компании по оказанию допобразовательных услуг. Вторая половина доли принадлежит бывшему мужу Допкунайте – Дмитрию Ямпольскому.

Напомним, Ингеборга покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Переехав в Брюссель, артистка не раз позволяла себе антироссийские высказывания. Она пожалела, что не уехала из РФ раньше, в чем публично призналась.

Ранее в Сети обсудили появление Ингеборги Дапкунайте в компании других уехавших из России артистов. "Как с похмелья вид у всех", – обратили внимание комментаторы. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

18 августа 2023, 18:48
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал Shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу

Егор Бероев показывает, где самое вкусное мороженое
Певица Елена Темникова во время традиционного Дня мороженого
Михаил Галустян "уговорил" несколько шариков.
Актриса Светлана Иванова и певец Денис Клявер (в центре) отсчитывают сдачу.
Валдис Пельш всегда с радостью участвует в благотворительных акциях.
Валерию Меладзе понравилась новая профессия.
Спортсмен Алексей Немов участвует во всех мероприятиях ГУМа.
Владелец ГУМа Михаил Куснирович открыл праздник.
Денис Клявер только успел накладывать мороженое.
Прекрасная Ингбеборга хорошо выглядит и без макияжа.

По теме

"Как с похмелья": взъерошенная Дапкунайте шокировала публику

Оскандалившаяся Дапкунайте рассказала о проблемах за границей

Почему опасно занижать стоимость квартиры

Почему опасно занижать стоимость квартиры
Россиянам не рекомендуют покупать квартиру, если хозяин хочет в договоре указать только часть суммы сделки.

Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское
Диаметр соединил Ленинградское и Казанское направления. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа открыли пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню

Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню
Нынешние тренды в интерьера кухни по-прежнему на стороне минимализма.

В России подорожала аренда квартир

В России подорожала аренда квартир
В России подорожала аренда жилья.

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД
Объекты построили в рамках реконструкции старой клеверной развязки. Открыто движение по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля.

Аналитики назвали российские мегаполисы с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках

Аналитики назвали российские мегаполисы с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках
Среди российских городов-миллионников наибольшая доля нераспроданных квартир в новостройках в Омске – почти 77% строящегося жилья, из 323,8 тыс.

Выбор читателей

16/08СрдНаталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 17/08Чтв"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 16/08СрдРодственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 17/08ЧтвПригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище 17/08Чтв"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 17/08Чтв"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой