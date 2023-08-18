На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве

У Ингеборги Дапкунайте есть активы в российской столице на сотни миллионов рублей.

Телеграм-канал SHOT рассказал о некоем Рубене Худавердяне, который решил завладеть находящейся в Москве недвижимостью Ингеборги Дапкунайте (актриса в прошлом году переехала в Брюссель). Мужчина, о котором пока ничего неизвестно, подал иск, который осенью начнет рассматривать Пресненский суд.

Журналисты выяснили, что артистка владеет "трешкой" в Пресненском районе Москвы. Стоимость этой недвижимости составляет примерно 100 миллионов рублей. Кроме того, Ингеборга проживала в роскошном доме, находящемся в элитном поселке на Новорижском шоссе. Также во владении актрисы – половина доли в компании по оказанию допобразовательных услуг. Вторая половина доли принадлежит бывшему мужу Допкунайте – Дмитрию Ямпольскому.

Напомним, Ингеборга покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Переехав в Брюссель, артистка не раз позволяла себе антироссийские высказывания. Она пожалела, что не уехала из РФ раньше, в чем публично призналась.

Ранее в Сети обсудили появление Ингеборги Дапкунайте в компании других уехавших из России артистов. "Как с похмелья вид у всех", – обратили внимание комментаторы. Подробнее об этом писали "Дни.ру".