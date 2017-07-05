Дапкунайте устроилась работать продавцом

"Два клубничных и крем-брюле, с вас 75 рублей, пожалуйста!" – кричала актриса Инегборга Дапкунайте. В кокетливом фартучке, с перчатками – она сегодня продает мороженое в ГУМе. Вместе с ней за прилавок стали Валдис Пельш, Михаил Галустян, Алексей Немов и другие звезды телевидения, экраны и спорта. Желающих купить летнее лакомство оказалось так много, что очередь растянулась на десятки метров. Вырученные средства пойдутна программы по изменению отношения общества к особенным детям
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