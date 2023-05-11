София Ротару пытается продать отель в Крыму.

Народная артистка СССР София Ротару, певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода всегда пользовались большой популярностью в нашей стране, зарабатывали огромные деньги на простых россиянах, подписывали рекламные контракты, а баснословные гонорары вкладывали, в том числе, в элитную недвижимость, от которой теперь не могут избавиться.

В свое время София Ротару, которую в России любили и принимали на уровне Аллы Пугачевой, решила поддержать преступный киевский режим. Теперь она носит "гордое звание" Национальная легенда Украины – подгон от главы того самого режима Владимира Зеленского.

Меж тем, жадная до денег украинская Примадонна пытается заработать в России. Она хочет продать отель в Крыму, а еще у советской звезды есть квартира в самом центре Москва. Недвижимость занимает площадь 120 квадратных метров и оценивается в 50 миллионов рублей.

Вера Брежнева может похвастаться элитным особняком в Подмосковье, который при площади 700 квадратных метров оценивается в 300 миллионов рублей. Аппетиты у Светланы Лободы еще больше – недвижимость больше в два раза и стоит в два раза дороже.

Однако ни София Ротару, ни Вера Брежнева, ни Светлана Лобода не могут продать свои хоромы, чтобы восполнить дефицит бюджета. Как отмечает газета "Комсомольская правда", не помогает беглым звездам даже переоформление недвижимости на посредников. Патриотично настроенные граждане не хотят связываться с артистами, отличившимися русофобскими заявлениями.

