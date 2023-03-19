Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта

Эксперты советуют установить в доме источник приятного аромата.

Любимый аромат может напомнить о приятных моментах, избавить от тоски и просто освежить пространство. Но иногда в доме непонятно откуда появляется непрятный запах. Как избавиться от таких запахов? Очень просто.

Для начала нужно, конечно, проветрить помещение. Затем можно использовать специальный парфюм для дома, который подчеркнет его индивидуальность.

Для этого можно использовать ароматические свечи, которые сейчас продаются в изобилии практически в любом магазине. Можно поставить дома свечи с деревянным фитилем. Тогда они не только наполнят дом ароматом, но и будут издавать во время горения приятный звук потрескивания. Таких свечей может хватить до 30—90 часов.

Если вы не хотите связываться с огнем, можно купить электрическую аромалампу. Сверху — чаша с водой, куда наливают эфирные масла. Воду можно подливать, пока сохраняется аромат. Аромалампу можно использвать бесперывно, пока не испарится вся вода.

Еще один отличный способ освежить жилище и избавиться от неприятного запаха – саше. Мешочки, заполненные ароматными травами, минеральной пудрой с маслами, специями должны пахнуть ненавязчиво. Такого ароматизатора хватит до полугода.

Ультразвуковой диффузор – отличное решение для эстетов. Он работает от сети и смотрится как лампа. Внутрь в него наливают воду с несколькими каплями эфирного масла. Диффузор выкючится сам, когда вода в нем кончится.