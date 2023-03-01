Где сильнее всего подешевели новостройки

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Среда 1 марта

04:35Где сильнее всего подешевели новостройки 02:26Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн 00:09День Макария Невского: что нельзя делать 1 марта 23:00Закрываем дыру в бюджете: родственник Карла III ввел новый налог 22:40Названы причины конфликтов между подростками-неформалами и родителями 22:20Когда в Россию придет тепло 22:00Потерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители 21:00"Она в его вкусе": бросивший жену Тарасов вернется к Бузовой 20:00На юго-востоке Москвы под иномаркой нашли похожий на гранату предмет 19:40"Хирургическое радикальное лечение": изуродованное шрамом лицо Пугачевой нуждается в срочной операции 19:20"На могиле ощущение скорби": объявлено о связи погибшего Галкина с дьяволом 19:00Бросила ради него карьеру, а потом осталась у разбитого корыта: что случилось с женой Харламова 19:00"Врачи не приехали": бывшая участница "ВИА Гры" Котова во время родов сама перерезала пуповину 18:40Разгоряченная Андреева показала работу руками: Балдеж! 18:20Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 8 марта 18:00"Огромный горб": Соседов рассказал, как сейчас выглядит Пугачева 17:40"Последние дни": Выкатившая беременное пузо молодуха Прилучного озвучила срок 17:20Зависимость, ревность и контроль: во что выльется новый роман Питта после развода с Джоли 17:00Украла полмиллиона: Влипшую в криминал Пугачеву увезли в израильскую полицию 16:40"Объявляю о начале съемок": Опальный "предатель" Ургант возвращается на экраны 16:20"Наркотик": Раскрыта страшная зависимость съехавшего с катушек на чужбине Панина 16:00Плюнувший на красавицу Медведеву Милохин бомжует на чужбине с протянутой рукой: Ни рубля 15:40Бывшую жену Смольянинова* после исчезновения застукали за ласками с женщиной 15:20"Проверка на прочность": Супруга Александра Малинина высказала мнение о женихе дочери 15:00Надула россиян на круглую сумму: Сбежавшая за бугор Литвинова спелась со знаменитой мошенницей 14:40"Работает не так, как мы думали": В Рижском театре раскрыли истинную причину устранения Хаматовой 14:20Бунт при дворе? Люди отказываются бесплатно работать на коронации Карла III 14:00"Прелесть моя": женатого Кончаловского застукали в объятиях блондинки 13:40В Череповце жена хоккеиста "Северстали" сбила ребенка 13:20Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично 13:00"Роман окончен": Папаша Виторган выставил на улицу Нинидзе с ребенком на руках 12:40"Ухожу к другой": поверивший в себя Костомаров оставил любимую ради Анны Семенович 12:20"Надо было больше стараться": Сбежавшую из России Хаматову погнали в шею за день до премьеры 12:00В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта 11:40"Пропало желание петь": Башмет рассказал о жизни 79-летней Синявской после смерти Магомаева 11:20Большое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 11:00"Зачем на всю страну?": Раздвинувшая ноги Тодоренко создает третьего ребенка с Топаловым на камеру 10:40На востоке Турции случилось еще одно землетрясение 10:20"Я люблю твои губы алые – большие и малые": хирург рассказал всю правду об интимной пластике 10:00Изрезанную Вайкуле перекосило после ритуальных плясок в Тель-Авиве 09:40"В голове не укладывается!": Панкратов-Черный осудил предавшего Родину Урганта 09:20Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России 09:00Животика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка 08:40Несчастный случай или убийство? Фанаты несут цветы на могилу Галкина 08:20"Прежде чем подписывать": стало известно об уловках кредитных договоров 08:00Новых строек в России стало вдвое меньше 06:49"Банка без подтеков и ржавчины": как правильно выбрать кильку в томатном соусе 04:08"Удивление и разочарование": замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю 02:37"Они вместе": Женившийся на молодой Прилучный воссоединился с Муцениеце 00:05Онисимов день: традиции и приметы на 28 февраля
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Где сильнее всего подешевели новостройки

88

На западе Москвы цены просели на 39%.

В десяти столичных районах внутри МКАД по итогам 2022 года новостройки подешевели в среднем на 11%, максимальное снижение составило 39%. Об этом сообщают аналитики "Метриум".

Резкий рост цен в начале прошлого года постепенно прекратился. Поэтому несмотря на средний годовой рост цен по столице в 17%, в некоторых локациях наблюдалась отрицательная динамика.

Сильнее всего за год просели цены в районе Проспект Вернадского на западе столицы. Квадратный метр в проектах класса "комфорт" здесь подешевел сразу на 39%, до 277 тыс. рублей.

Предложение в данном районе весьма ограничено. Первичные продажи в феврале текущего года ведутся только в двух уже сданных комплексах – ЖК Vernadskogo 41 от компании "Империал" и ЖК West Side от одноименного застройщика.

Второе место занял еще один западный район – Тропарево-Никулино. Цены в местных ЖК снизились почти на 24% в годовом выражении, а цена кв. м – до 259 тыс. рублей.

На локальном первичном рынке представлено пять жилых комплексов, в том числе три строящихся: ЖК "Академ Палас", квартал Full House и ЖК Citimix.

Третье место досталось району Нагорное на юге Москвы, где за год "квадрат" подешевел до 237 тыс. рублей, или на 11%.

В районе расположено пять новостроек, но только один жилой комплекс еще не сдан – ЖК TopHills от компании "Инград".

Всего по итогам января 2023 года в Москве велись продажи в 126 новостройках класса "комфорт". Больше всего предложения представлено в ЗАО и ЮВАО – 17,5% и 17% соответственно.

1 марта 2023, 04:35
РБК✓ Надежный источник

По теме

Люберцы лидируют по спросу на новостройки

Квартиры в Подмосковье подорожали на 18,5%

Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн

Самая дорогая квартира продается за 133 млн рублей.

Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично

Певца наказали за патриотизм.

Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России

Недвижимость певицы оценивается в 300 миллионов рублей.

Новых строек в России стало вдвое меньше

Из-за резкого падения спроса на жилье.

Как правильно заключить ДДУ с застройщиком

И минимизировать риски при покупке квартиры.

"Мрачное место": названы самые доступные районы Москвы

Оценка риелтора.

Выбор читателей

27/02ПндПо стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 27/02Пнд"Ставят свечки": произошло главное событие в борьбе Костомарова за жизнь 27/02ПндНе Анита и не Цой: певица официально поменяла имя и фамилию 28/02ВтрБольшое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 27/02ПндОнкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения 28/02ВтрЖивотика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка