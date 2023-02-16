Квартиры в Подмосковье подорожали на 18,5%

Сильнее всего выросли цены в Истре.



Средняя стоимость купленной в прошлом году квартиры в новостройке Подмосковья составила почти 7,4 млн рублей. За год бюджет покупки увеличился на 18,5%. В большинстве областных городов средняя стоимость жилья выросла на 10–20%, однако в некоторых городах рост превысил 50%.



Сильнее всего – на 61,3% – увеличился бюджет покупки квартиры в новостройках Истры. В пределах 50–60% подорожали квартиры в Лыткарино, Богородском и Раменском г.о.

На 40–50% выросли цены в Дмитровском и Рузском г.о., а также в Солнечногорске и Электрогорске.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались подмосковные населенные пункты на границе с Москвой. На данные локации пришлось почти три четверти от всего спроса.

В более отдаленных городах спрос был не столь активным, поэтому и рост цен – не таким существенным. Кроме того, минимальное удорожание зафиксировано на тех рынках, где уже был практически достигнут потолок цен.

Минимальный рост бюджета сделок по итогам прошлого года – на 7,8% – зафиксирован в Химках. В Котельниках жилье подорожало на 10,2%, в Домодедово – на 11,8%.