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Четверг 14 декабря

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Собянин: Строительство станции "Академическая" Троицкой линии метро завершится в 2024 году

Собянин: Строительство станции "Академическая" Троицкой линии метро завершится в 2024 году
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Станция улучшит обслуживание районов с населением более 360 тысяч человек.

На будущей Троицкой линии метро продолжается строительство станции "Академическая". Завершение работ планируется в 2024 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С ее открытием улучшится транспортное обслуживание районов Академический, Гагаринский, Черемушки и Котловка с общим населением свыше 360 тысяч человек", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в пешей доступности от станции проживает около 96 тысяч человек. Также станцией будут пользоваться более шести тысяч студентов Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

С новой станции можно будет пересесть на "Академическую" Калужско-Рижской линии. Она разгрузится на 20%.

В оформлении станции используют граффити и античную классику. На стенах разместят изображения античных произведений искусства.

Изображение: Mos.ru

Еще одна станция Троицкой линии – "Тютчевская" – находится в высокой степени готовности. Продолжается отделка пассажирской зоны, началась облицовка потолка и стен платформы. На стенах монтируют панели со строками из произведений русского поэта и дипломата Федора Тютчева.

Первый участок Троицкой линии с 11 станциями планируется открыть в следующем году. Ветка станет одной из самых протяженных в московском метро – ее длина составит 43 километра. Она свяжет платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городом Троицк (ТиНАО). Ежедневно линией будут пользоваться более 100 тысяч человек.

14 декабря 2023, 14:08
Изображение: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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