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Пятница 3 ноября

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Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве

Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве
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Представители Роскачества поделились полезными советами, как снизить счет за электричество в доме. Несложные манипуляции могут значительно уменьшить энергопотребление.

При готовке в домашних условиях с использованием крышки тепло внутри посуды сохраняется, что позволяет быстрее достичь нужной температуры и, следовательно, сократить время приготовления блюд. Это существенно экономит электричество и снижает затраты на энергию.

Помимо этого, регулярная разморозка холодильника также может помочь снизить энергопотребление. Лед и наледь, накапливающиеся в холодильнике, препятствуют правильному циркулированию воздуха и заставляют компрессор работать с большим усилием. Разморозка позволит избавиться от этого слоя льда и снизить энергозатраты холодильника.

Также важно правильно располагать технику в доме, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Например, холодильник необходимо устанавливать вдали от источников тепла, таких как плита или обогреватель. Это позволит ему работать более эффективно и потреблять меньше электроэнергии. Также рекомендуется регулярно чистить фильтры вентиляционных систем и кондиционеров, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха и эффективную работу устройств.

В результате применения этих советов можно значительно снизить счет за электричество и сэкономить деньги. Это также поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

3 ноября 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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