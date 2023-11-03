Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве

Представители Роскачества поделились полезными советами, как снизить счет за электричество в доме. Несложные манипуляции могут значительно уменьшить энергопотребление.



При готовке в домашних условиях с использованием крышки тепло внутри посуды сохраняется, что позволяет быстрее достичь нужной температуры и, следовательно, сократить время приготовления блюд. Это существенно экономит электричество и снижает затраты на энергию.



Помимо этого, регулярная разморозка холодильника также может помочь снизить энергопотребление. Лед и наледь, накапливающиеся в холодильнике, препятствуют правильному циркулированию воздуха и заставляют компрессор работать с большим усилием. Разморозка позволит избавиться от этого слоя льда и снизить энергозатраты холодильника.

Также важно правильно располагать технику в доме, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Например, холодильник необходимо устанавливать вдали от источников тепла, таких как плита или обогреватель. Это позволит ему работать более эффективно и потреблять меньше электроэнергии. Также рекомендуется регулярно чистить фильтры вентиляционных систем и кондиционеров, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха и эффективную работу устройств.

В результате применения этих советов можно значительно снизить счет за электричество и сэкономить деньги. Это также поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить негативное воздействие на окружающую среду.