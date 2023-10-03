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Вторник 3 октября

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Как не нарваться на мошенников при покупке недвижимости

Как не нарваться на мошенников при покупке недвижимости
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Несколько важных правил, знание которых поможет вам сделать надежный выбор.

На рынке недвижимости часто всплывают ситуации обмана. Это может связано и с ценой, и с документами, и с местоположением. Да с чем угодно. В последние годы стали известны многочисленные обманы пенсионеров так называемыми "черными" риэлторами. Поэтому осторожность и внимательность являются ключевыми качествами при выборе недвижимости, а также при заключении сделки купли-продажи.

Итак, на что стоит обратить внимание, после того, как вы решили купить дом или квартиру?

Вот несколько советов от экспертов, которые подскажут, как не нарваться на мошенников при покупке недвижимости.

Самое первое, на что нужно обратить внимание – это ресурс, на котором размещено объявление. Если это просто социальная сеть, то вероятность обмана высока. Наиболее безопасными считаются официальные сайты агентств по недвижимости, – пишет телеканал "Царьград".

Следующий маркер безопасности – соответствие цены и качества. Надо трезво оценивать стоимость того или иного жилья. Возможно, даже тщательно изучить диапазон цен в интересующем вас месте.

Третьим пунктом выступает правило рассчёта. Он должен производиться только между продавцом и покупателем, в договоре нужно указывать реальную цену и не занижать ее, даже, если вас сильно уговаривают по причине меньшей суммы налога.

Далее. Если вы покупаете недвижимость на вторичном рынке, старайтесь избегать взаимодействия с продавцом через доверенность. Как известно, большое количество бывших собственников создает почву для махинаций.

И последнее. Если вы находитесь далеко от места предполагаемой покупки, ищите риэлтора, в котором бы будете уверены на 100%.



3 октября 2023, 08:00
телеканал "Царьград"✓ Надежный источник

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