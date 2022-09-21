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5 советов по обустройству детской от Натальи Подольской

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5 советов по обустройству детской от Натальи Подольской

В новом выпуске ютуб-шоу "Ваша Наташа" вместе с дизайнером мебельной студии Наталья Подольская поделилась важными нюансами для обустройства детской комнаты
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Детская комната — первое личное пространства ребенка. Нюансы обустройства необходимо учитывать, чтобы ребенок рос гармонично. Внешний вид комнаты влияет на психическое и физическое состояние малыша. Об этом поговорили Наталья Подольская и дизайнер мебельной студии.

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Пять главных советов по обустройству детской для малыша от года до шести лет:

1. Учитывайте траекторию движения ребенка. Дети очень импульсивны, при плохой координации их движения слишком резкие. Мебель нужно расставлять с учетом этих особенностей.

2. Обязательно следить за безопасностью, сообщает Наталья Подольская. Например, выбирать мебель без острых углов.

3. Не стоит выбирать встроенную мебель. По мере взросления ребенка ни раз придется переставить или поменять предметы.

4. Комната должна расти вместе с ребенком. Это необходимо для творческого развития — ребенок должен видеть разную картинку вокруг себя.

5. Выбирайте рабочий стол в соответствии с возрастом. Дошкольнику будет неудобно пользоваться столом для подростка.

Наталья Подольская предоставила очень ценную информацию. Добавим, что при обустройстве комнаты следует учитывать и правила пожарной безопасности. Пожары в жилых домах — нередкое явление. Так, на днях в Свердловской области двое, мужчина и женщина, погибли в огне частного дома. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU. Девятилетний ребенок сильно пострадал, получив ожоги 50% тела.

Наталья Подольская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
21 сентября 2022, 10:30 Источник: YouTube канал "Ваша Наташа" • Требует проверки

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