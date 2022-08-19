Новости
Какие банки будут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке
Накануне стало известно, что теперь россияне смогут получить отсрочку на первоначальную выплату по ипотеке. Так, внести предоплату граждане смогут не сразу, а через некоторое время. Предложение это позволяет людям купить жилплощадь еще до продажи старой квартиры, что значительно облегчит им жизнь.
Ряд российских банков уже начали вводить эту услугу в свою продуктовую корзину. Теперь отсрочку можно получить в следующих учреждениях.
- Альфа-банк: с лета этого года банк начал давать отсрочку желающим купить жилье в новостройке. Причем внести первоначальный взнос можно аж через два года.
- Московский кредитный банк: в этом учреждении также можно отсрочить первую выплату, однако ждать банк будет меньше – до трех месяцев. При этом, по словам руководства, это предложение касается девелоперов, которые подключены к работе по специальной программе. Сперва банк дает три месяца на раздумья и волокиту с документами, затем столько же он предоставляет на выплату первого взноса.
- "Дом.РФ": пока что в этом банке такое предложение не действует, однако, по сообщению руководства, планируется введение рассрочки на первую выплату.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Замечена активность на вторичном рынке недвижимости
А в некоторых ЖК – более чем на 20%
"Вторичка" может подешеветь еще на 15%