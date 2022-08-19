Какие банки будут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

Банки намерены предоставлять россиянам отсрочку по ипотеке.

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Накануне стало известно, что теперь россияне смогут получить отсрочку на первоначальную выплату по ипотеке. Так, внести предоплату граждане смогут не сразу, а через некоторое время. Предложение это позволяет людям купить жилплощадь еще до продажи старой квартиры, что значительно облегчит им жизнь.

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Ряд российских банков уже начали вводить эту услугу в свою продуктовую корзину. Теперь отсрочку можно получить в следующих учреждениях.

Альфа-банк: с лета этого года банк начал давать отсрочку желающим купить жилье в новостройке. Причем внести первоначальный взнос можно аж через два года.

Московский кредитный банк: в этом учреждении также можно отсрочить первую выплату, однако ждать банк будет меньше – до трех месяцев. При этом, по словам руководства, это предложение касается девелоперов, которые подключены к работе по специальной программе. Сперва банк дает три месяца на раздумья и волокиту с документами, затем столько же он предоставляет на выплату первого взноса.

"Дом.РФ": пока что в этом банке такое предложение не действует, однако, по сообщению руководства, планируется введение рассрочки на первую выплату.