Что делать, если уволили с работы и нечем платить кредит?



Представьте, взяли кредит в банке на пять лет, но работодатель вас вскоре уволил. Что делать в такой ситуации, ведь кредитору все равно нужно возвращать деньги? Если будете игнорировать звонки из банка, долг продадут коллекторам или руководство финансовой компании подаст в суд. В любом случае придется возвращать долги. Но как это сделать, если нет денег? Авторы "Базы знаний МБК" рассказали о способах оплаты долгов по кредиту, если лишились источников дохода.

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Какие есть способы возврата долга, если лишились работы?

Если на вас висит кредит, а денег нет, потому что потеряли работу, игнорировать проблему не имеет смысла. Деньги все равно придется возвращать — через суд или добровольно. Ошибочно полагать, что если нет дохода, изымать будет нечего. Когда за дело берутся судебные приставы, они проведут опись имущества, а затем заберут ценные вещи. Если долг крупный, вопрос может стоять о продаже имущества или автомобиля. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.

Чтобы не доводить дело до суда, сообщите о потери работы сотрудникам банка. Попробуете вместе найти компромисс. Банку не выгодно появление в списке очередного безнадежного должника, потерявшего работу, поэтому предложат следующие решения проблемы.

Рефинансирование.

Кредитные каникулы.

Реструктуризация.

Подробно остановимся на каждом из этих пунктов.

Рефинансирование

Найдите банк с меньшей процентной ставкой, чем платите сейчас. Для этого у вас не должно быть просрочек. Если были долги, в рефинансировании откажут. Пользоваться перекредитованием выгодно не только в случае потери работы, т. к. с помощью такой услуги удастся уменьшить сумму ежемесячного платежа и размер переплаты. Рефинансирование выгодно, если платить еще больше половины срока с уменьшением процентной ставки на 1,5–2%. Перекредитование подойдет тем, кто планирует сократить размер переплаты и снизить финансовую нагрузку. Но если нет уверенности, что найдете работу и внесете платеж по графику, воздержитесь от рефинансирования.

Кредитные каникулы

При потере работы вы можете подать заявку на кредитные каникулы. Это отсрочка платежа сроком до шести месяцев. Здесь доступно на выбор два варианта: полностью освободить себя от оплаты долга или оплачивать только проценты. Рекомендуем выбрать второй вариант, т. к. если не платить проценты, банк их будет начислять, но без штрафов. В итоге вырастет размер переплаты. Для получения одобрения по кредитным каникулам напишите заявление в банк и прикрепите справку о потери работы. На кредитные каникулы лучше подавать в том случае, если не получается найти новую работу.

Реструктуризация

Некоторые путают кредитные каникулы с реструктуризацией. Отличие их в том, что при реструктуризации отсрочку никто не дает, но меняются условия оплаты. Предположим, у вас оформлен кредит на три года с ежемесячным платежом 15 тыс. руб. С помощью реструктуризации банк пересмотрит график внесения денег и продлит срок кредита на 1,5 года. За счет этого уменьшится сумма ежемесячного взноса до 11 тыс. руб., но вырастет итоговая переплата. Такой способ подойдет, если не сомневаетесь в том, что найдете новую работу в течение месяца и хотите уменьшить финансовую нагрузку.

Стоит ли становиться банкротом?

Крайняя мера, если нечем платить кредит и потеряли работу — подать документы на банкротство. С сентября 2020 года в России стала доступна упрощенная форма банкротства. Сумма долга не должна превышать 500 тыс. руб. Подаете заявление в МФЦ, указываете всех кредиторов, кому должны деньги и перечисляете суммы. После подачи документов ждете одобрения заявки.

Помните, что ценное имущество должников при банкротстве выставляют на торги. Если у вас две квартиры, одну недвижимость продадут, а часть денег заберут в счет погашения долга. Изымать единственное жилье никто не имеет право, но есть исключения. Если живете в четырехкомнатной квартире, суд может обязать продать недвижимость, часть денег пойдет на возврат долга кредиторам, а остальные — на покупку квартиры меньшей площади.

Подробно рассказали о последствиях банкротства для физических лиц. В течение пяти лет придется информировать о покупке недвижимости, оформлении ипотеки. Запрещается занимать руководящие должности в течение трех лет, а открыть ИП можно будет только через пять лет после банкротства.

Чем грозит невыплата долгов по кредиту?

Сразу после первого дня просрочки вам позвонит менеджер, чтобы выяснить причину. Даже если забыли внести оплату или просто игнорируете требования банка, начнет расти пеня. Затягивать с возвратом долга не стоит, потому что банк может подать в суд или продать долг коллекторам.

На практике, банк подает документы в суд примерно через 1–2 месяца, если не платите и игнорируете звонки. Вдобавок, любая просрочка испортит ваш кредитный рейтинг. Это значит, что при следующем обращении будет сложнее получить одобрение на кредит. Лучше всего сразу сообщить менеджерам о том, что нет денег для выплаты долга.

Как обезопасить себя от потери работы, если оформлен долгосрочный кредит?

Когда подаете заявку на кредит сроком от года, подумайте о страховке. Да, придется переплатить, но зато защитите себя от сокращения зарплаты и потери работы. Если работодатель вас уволит, долг временно будет выплачивать страховая компания.

Чаще всего страхуют риски потери работы, которые не зависят от работника. Страховой случай наступает при увольнении, которое произошло не по вине работника.

Например, компания обанкротилась или сокращает штат. Если увольняетесь по собственному желанию, долги за вас выплачивать никто не будет. Изучите страховой договор перед подписанием, в нем указано, сколько дней или месяцев компания обязуется выплачивать кредит за заемщика при потере работы.