Парковаться возле частого дома нельзя? Ответ юриста

Можно ли оставлять автомобиль рядом с частным домом, рассказал президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин.

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При поездке в садовые некоммерческие товарищества (СНТ) необходимо знать, законно ли парковать автомобиль возле частных домов. Нередки случаи, когда хозяева дачных участков жалуются на стоянку чужих машин.

По словам Балакина, парковка возле частного дома действительно может быть незаконна тогда, когда члены СНТ определили особый порядок использоваться участков. Оставлять автомобиль нельзя, если на собрании местные решили ограничить право других парковаться.

Юрист объяснил, что хозяева вводят такие правила, если, например, рядом располагаются детские площадки или хотят оставить свободным пожарный проезд. Если кто-то нарушает признанный членами СНТ порядок, то те могут обратиться в правление, которое и решит возникшую проблему. Может подключиться и местная администрация, когда с нарушителем не получается договориться.

Конечно, есть и банальные нарушения правил дорожного движения. Эксперт напомнил, что нельзя парковать автомобиль на территории возле дома, если машина будет мешать проезду или заблокирует проход пешеходам. Нарушением также будет парковка на чужой территории. Владелец участка в СНТ имеет право обратиться в полицию или в суд.