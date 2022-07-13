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250 квадратов!: жена Реввы стала хозяйкой элитных апартаментов в небоскребе
Судя по всему, пара живет хорошо и не жалуется на свое благосостояние. В конце прошлого месяца супруга Александра Реввы по документам стала владелицей роскошных апартаментов в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити". Женщина приобрела элитную недвижимость на 57-ом этаже. Можно предположить, что оттуда открывается великолепный вид на столицу.
Как сообщил портал msk1.ru, общая площадь звездной недвижимости, состоящей из трех помещений, достигает почти 250 квадратов! Если исходить из данных о стоимости одного квадратного метра по информации сервиса недвижимости, то жилплощадь такого размера даже без отделки могла обойтись семейству Реввы в 160-170 миллионов рублей. Известно, что среди соседей звезды числятся и другие влиятельные и успешные люди, например совладелец Black Star Павел Курьянов.
Для семьи Реввы это уже далеко не первая недвижимость. По информации СМИ, шоумен владеет домом в Подмосковье, площадь которого тоже равняется 250 метрам квадратным. Кроме того, по неофициальным данным, в прошлом году Артур Пирожков стал владельцем апартаментов в Дубае, за которые ему пришлось заплатить более 40 миллионов рублей.
Ранее "Дни.ру" также писали о том, Александр Ревва приобрел квартиру во Владивостоке – по соседству с такими знаменитыми коллегами, как Павел Воля и Михаил Галустян.
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