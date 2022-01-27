У корчащегося на пляже Реввы заподозрили проблемы со здоровьем

Артист вместе с семьей наслаждается солнечным отдыхом на Мальдивах и не забывает делиться деталями своего отпуска с подписчиками. Судя по всему, шоумен настолько впечатлен пляжем, морем и солнцем, что с трудом сдерживает свои эмоции.
На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал видео, в котором исполнил зажигательный танец на золотом песке под шум прибоя. В майке и шортах Ревва исполнил несколько движений руками и ногами, сопровождающиеся мимикой его лица, которые многим подписчикам показались весьма странными. В комментариях один из пользователей признался, что, смотря видео без звука, подумал, что Ревва болен. Но вопросы у поклонников вызвали не только его "судороги": некоторые заметили, что у комика что-то неладное произошло с ногами.
"Ноги побрил, что ли?", – написал под постом один из пользователей.
Тем не менее, среди подписчиков нашлись те, кто зажигательный танец Реввы оценил и признался, что его солнечное настроение заразительно. А женская половина отметила, что супруге музыканта очень повезло. Одна из его поклонниц предположила, что если он так пластично двигается, то в постели его вообще не остановить.
Сам артист публиковать такие видео не стесняется, он вообще любит посмеяться над собой и окружающими. Например недавно артист пародировал людей, которые постоянно позируют в самых разных позах, а затем выдают их за естественные кадры.